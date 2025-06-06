OBE porta il branded entertainment all’Italian Pavilion della Mostra di Venezia

Il 3 settembre un convegno sul rapporto tra cinema e brand all’interno dell’Hotel Excelsior, organizzato in collaborazione con Cinecittà e DGCA-MiC

In occasione dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, OBE – Osservatorio Branded Entertainment organizza il convegno “Il Potere delle Storie. Quando il cinema incontra i brand”.

L’appuntamento, aperto al pubblico, si terrà mercoledì 3 settembre alle ore 15.30 presso l’Italian Pavilion, lo spazio professionale di Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (DGCA-MiC), all’interno dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Il convegno affronterà l’evoluzione del branded entertainment come linguaggio narrativo in grado di unire valore culturale, intrattenimento e strategia. Il cinema, riporta la nota stampa, viene considerato un terreno privilegiato in cui i brand possono esprimersi attraverso modalità differenti: dalla brand integration alle collaborazioni con registi e autori, fino alla produzione di short movie e contenuti originali. L’obiettivo comune è raccontare storie capaci di coinvolgere il pubblico e creare un dialogo duraturo.

L’incontro sarà anche un momento di confronto tra istituzioni e operatori del settore, con l’intento di valorizzare il branded entertainment come risorsa per il cinema e il territorio.

Insieme al Presidente di OBE, Emanuele Nenna, interverranno Simonetta Amenta (Presidente AGICI – Associazione Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti), Jacopo Chessa (Presidente Italian Film Commissions e Direttore della Film Commission Veneto), Maddalena Mayneri (Fondatrice di Cortinametraggio), Roberto Stabile (Responsabile Internazionalizzazione, Festival e Mercati – Cinecittà/DGCA) e Maria Carolina Terzi (Presidente Cartoon Italia).

Il convegno sarà moderato da Cristiana Massaro, Partner dello Studio MC e Responsabile Hub Regulation di OBE.