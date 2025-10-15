Nasce “Puglia Orizzonti | Media Factory”: Engage porta a Taranto i protagonisti della produzione pubblicitaria

Il 21 novembre 2025, a Spazioporto Taranto, un appuntamento dedicato alla promozione della Puglia come polo strategico per le produzioni pubblicitarie, audiovisive e digitali, tra innovazione, creatività e sviluppo territoriale

La Regione Puglia promuove la terza edizione di Puglia Orizzonti, il programma dedicato alla valorizzazione della regione come nuovo polo europeo per l’innovazione, l’attrazione di investimenti, lo sviluppo imprenditoriale e l’ecosistema delle startup.

Nell’ambito dell’iniziativa, Engage organizza “Puglia Orizzonti | Media Factory”, un appuntamento in programma venerdì 21 novembre 2025 presso Spazioporto a Taranto, dedicato alla promozione della città ionica e del territorio pugliese come hub strategico per la produzione nel campo della comunicazione commerciale: dagli spot pubblicitari al branded content, fino alla creator economy.

L’obiettivo dell’evento è favorire il dialogo tra istituzioni, imprese locali e operatori nazionali e internazionali del settore della comunicazione, mettendo in luce il potenziale della Puglia come piattaforma produttiva competitiva, capace di attrarre investimenti e generare valore economico e culturale.

“Puglia Orizzonti | Media Factory” si propone come momento di confronto e connessione tra industria della comunicazione e sistema territoriale, con la partecipazione di brand, agenzie creative, centri media, case di produzione e realtà emergenti della filiera audiovisiva. L’appuntamento offrirà inoltre l’occasione per approfondire le opportunità offerte dalle infrastrutture regionali, come cineporti e spazi produttivi di nuova generazione, e per conoscere gli strumenti di supporto messi a disposizione da Regione Puglia e Apulia Film Commission.

L’evento, organizzato da Engage su incarico della Regione Puglia, si inserisce all’interno di un più ampio percorso di promozione territoriale che mira a posizionare Taranto e la Puglia tra i centri di riferimento europei per la produzione audiovisiva e pubblicitaria, evidenziando le sinergie tra innovazione tecnologica, creatività e sviluppo locale.

I lavori si svolgeranno presso Spazioporto, il cineporto di Taranto che con i suoi 500 metri quadrati rappresenta un punto di riferimento per le produzioni e le attività legate all’audiovisivo. L’appuntamento sarà seguito dalla redazione di Engage.it e condotto dal direttore Simone Freddi.

La partecipazione è riservata ai professionisti del settore della comunicazione e della produzione audiovisiva. Le case di produzione, le agenzie e i rappresentanti di brand interessati possono richiedere di partecipare all’evento contattando via email la sergeteria organizzativa.

Con “Puglia Orizzonti | Media Factory”, la Regione Puglia e Engage intendono offrire una vetrina di confronto e collaborazione tra i protagonisti del mondo della comunicazione e un territorio in forte crescita, confermando il ruolo della Puglia come laboratorio di idee, produzioni e nuove visioni per l’industria creativa europea.