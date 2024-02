Linkontro rinnova l’incarico a Doppia Elica per le attività di PR e Media Relations

Linkontro, l’evento di riferimento nel mondo del Largo Consumo italiano organizzato da NielsenIQ (NIQ), rinnova l’incarico a Doppia Elica (Gruppo F2A) per le attività di PR e Media Relations. L’edizione 2024 sarà in programma dal 16 al 19 maggio 2024, nella cornice del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA).

Giunto quest’anno alla trentanovesima edizione, Linkontro è un momento unico di approfondimento e dibattito sulle sfide socio-economiche che condizionano il mondo attuale attraverso le voci di relatori di alto profilo ed esperti internazionali. L’edizione 2024, intitolata “Immaginando Nuove Imprese. Visioni, Valori, Competenze”, sarà l’occasione per analizzare le complessità del presente, dall’incertezza economica e geopolitica, alla rivoluzione tecnologica che ha cambiato il nostro modo di vivere e lavorare, fino al tema della sostenibilità intesa in termini ambientali, sociali e di governance. L’evento rappresenta un’opportunità di dialogo che riunisce gli attori del mondo della Grande Distribuzione, Marca e Insegna, che si confronteranno in uno scambio di esperienze, idee e riflessioni.

Il convegno del 2023 ha coinvolto più di 600 partecipanti (Direttori, Manager e C-Suite) e 250 aziende (Produttori, Distributori e altre realtà attive nel mondo consulenziale, Tech, Marketing e Comunicazione, etc.). Inoltre, sul palco dell’evento si sono intervallati oltre 30 relatori, in rappresentanza del mondo accademico ed economico, che hanno permesso di approfondire non solo il ruolo della filiera della Grande Distribuzione nel contesto nazionale, ma anche le rilevanti tematiche attuali, che i leader aziendali devono conoscere e saper affrontare con efficacia per le strategie di business future.

Sul fronte delle attività PR, nei tre anni di collaborazione Doppia Elica ha permesso di raggiungere una copertura mediatica ampia ed eterogenea: dai programmi televisivi e radiofonici, alle agenzie di stampa, dai quotidiani nazionali a testate di alto profilo specializzate in Retail e Marketing.

“Poter contribuire anche nel 2024 ad aumentare la visibilità a livello nazionale di un evento così prestigioso, in sinergia con il team de Linkontro di NIQ, ci rende molto orgogliose. I temi e gli ospiti istituzionali analizzano e oltrepassano i confini del Largo Consumo definendo le linee guida per intraprendere strategie di sviluppo che avranno un risvolto concreto sul piano economico, sociale e ambientale del nostro Paese”, dichiara Alessandra Colao, Fondatrice di Doppia Elica (Gruppo F2A).