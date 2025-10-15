L’agenda di Puglia Orizzonti | Media Factory: una giornata per esplorare il futuro della produzione pubblicitaria

Tutto è pronto per “Puglia Orizzonti | Media Factory”, l’evento promosso dalla Regione Puglia e organizzato da Engage, in programma venerdì 21 novembre 2025 presso Spazioporto, il cineporto di Taranto. L’iniziativa, finalizzata alla promozione della Puglia come polo strategico per le produzioni pubblicitarie, audiovisive e digitali, si inserisce all’interno della terza edizione di Puglia Orizzonti, il programma di innovazione per l’attrazione di investitori e il coinvolgimento di “smart and creative minds”.

La giornata, rivolta ai professionisti della comunicazione e della produzione audiovisiva, prenderà il via in mattinata con i saluti istituzionali, affidati a Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto.

A seguire, il professor Mario Turco dell’Università di Bari offrirà uno sguardo aggiornato sul mercato italiano delle produzioni pubblicitarie: un’occasione per analizzare numeri, trend e traiettorie di sviluppo in un settore che, sempre più spesso, guarda con attenzione a contesti come quello pugliese per qualità, costi e ambientazioni.

Il primo panel della giornata sarà dedicato proprio al potenziale della Puglia come nuovo polo dell’audiovisivo e dell’industria creativa, con voci autorevoli come quella di Paolo Ponzio (presidente di Puglia Culture), che dialogherà con Giovanni Maggipinto (Founder & Creative Director di Maggipinto Agency) e Riccardo Denaro (Anica Digital ed Elive Multimedia). Il confronto metterà in luce le condizioni favorevoli che la regione sta creando per attrarre produzioni nazionali e internazionali, puntando su un mix di infrastrutture moderne, filiere locali e supporto istituzionale.

Seguirà un blocco di case study dedicati a raccontare storie di successo già radicate sul territorio: dai progetti che uniscono brand e storytelling territoriale, fino alle esperienze dirette di produzione che valorizzano l’identità locale. Interverranno, tra gli altri, Filippo de Miccolis Angelini, proprietario della prestigiosa Masseria Salamina e Rosita Doria, producer della Pharos Film.

La mattinata proseguirà con un focus sul ruolo strategico della città di Taranto e delle sue location - dal mare alle gravine - con la presentazione del nuovo Location Book. Realizzato da Setonix, sarà presentato dal General Manager Pietro d'Ettorre insieme al producer Alessandro Salerno.

Chiuderà la sessione mattutina un panel dedicato allo sviluppo futuro del comparto audiovisivo pugliese, con la partecipazione di Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission, accanto a voci della produzione e dello sviluppo creativo come Giulia Negretto (Development Producer di BlackBall) e GianMario Motta (President & General Manager di Spring Studios).

Il pomeriggio si aprirà con uno sguardo sulla Creator Economy, con una tavola rotonda dedicata alle opportunità di crescita per i nuovi talenti digitali e alle connessioni tra creatività, territorio e nuove piattaforme. Interverranno Lucia Lazzaro, Responsabile del settore Creative Driven di Puglia Creativa, Francesco Pio Liscio, noto creator pugliese, Cristiano Carriero, Co-Founder di La Content e Francesca Grassa, Head of Influencer Relationship Management di Hoopygang.

Seguirà un focus sul ruolo della formazione e delle competenze per la nuova generazione di professionisti dell’industria creativa, con la partecipazione di, tra gli altri, Luca Leoni, founder di ShowReel, e Euclide Della Vista, presidente della Fondazione ITS Apulia Digital Maker.

A chiudere l’evento, un intervento dedicato a uno dei temi più attuali per il settore: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla produzione audiovisiva, affidato a Vito Belvito, esperto di innovazione nel settore media e Global Account Manager di Reply.