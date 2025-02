Casa Sanremo, si apre la diciottesima edizione dell’area hospitality. L'official partner è Bazr

Si è aperta nei giorni scorsi l’area hospitality del Festival della Canzone italiana, Casa Sanremo, alla sua diciottesima edizione, con la presenza di Carlo Conti. L'area quest'anno ha raddoppiato la sua durata, aprendo dal 1° al 15 febbraio nella città ligure, con appuntamenti musicali, eventi speciali, ospiti internazionali e partnership.

Sponsor ufficiale è Bazr, app di live shopping che sta trasformando il mondo dell’e-commerce tramite l’intrattenimento, che quest'anno dà il nome all'area, che diventa Casa Sanremo Bazr 2025. Si aggiunge, inoltre, il sostegno di altri partner: Acquirente Unico, Alfaparf, Caffè Borbone, Chateau D’Ax, Gambero Rosso, Grotte di Frasassi, Perini Group, Harley Davidson, Petti, Perrella Network, Vivere Over, Acquaviva e Sielte.

L'iniziativa viene dedicata alla memoria del giornalista Massimo Cotto, amico dell’evento e voce storica di Virgin Radio, scomparso prematuramente lo scorso anno.

“Siamo felici ed emozionati di dare il via a questa nuova avventura di Casa Sanremo, che annuncia bellissime novità, insieme all’amico e grande professionista Carlo Conti. Carlo ha affermato che il Festival di Sanremo 2025 sarà il Festival all’insegna dell’amicizia; anche noi, seguendo questa linea, abbiamo deciso di dedicare la diciottesima edizione di Casa Sanremo all’indimenticato Massimo Cotto. Ringrazio il nostro Title Sponsor, .Bazr, e tutti i Partners che hanno condiviso la visione di un progetto aperto al Festival di Sanremo, alla Città di Sanremo, ma anche ad un target intergenerazionale di utenti, dando alle nostre idee un concreto respiro nazionale ed internazionale”, ha dichiarato il Presidente Vincenzo Russolillo, all'evento di inaugurazione.

Casa Sanremo 2025 si propone sempre come punto di aggregazione e di incontro degli addetti ai lavori, delle autorità, dei giornalisti, delle personalità di spicco del mondo della Cultura e dello Spettacolo. Si rinnova il Patrocinio con Rai e la collaborazione con Rai Pubblicità per progetti come Tra Palco e Città che sono ormai diventati elementi distintivi della settimana del Festival.

All’interno dell'area, il polo dedicato ai media: Rai Radio1, RaiNews24, RaiNews.it, Rai Play, Rai Libri, Rai Radio tutta italiana, RaiPlay Sound, Rai Com, Rai Italia, Rai Italy e TG2 Italia Europa. Riconfermato anche il programma “Le pagelle di Max” che, nella scorsa edizione, ha registrato buoni ascolti.

Gli appuntamenti di Casa Sanremo saranno costantemente raccontati in diretta dalla Tv Digitale Casa Sanremo Tv e TWEB e dai microfoni di Radio Casa Sanremo fruibili da ogni device scaricando l’app di Casa Sanremo. I programmi di punta “L’Italia in Vetrina”, condotto per il primo anno dalla giornalista Grazia Serra, e “Buongiorno Sanremo”condotto da Savino Zaba proporranno un palinsesto di informazione e curiosità sulla kermesse, oltre a valorizzare le eccellenze presenti nell’edizione in corso.

Diverse le iniziative: si va da "NextGen Legality by Nextenne", focus sulla legalità e sui grandi temi dell’attualità, a momenti di riflessione e confronto, dagli eventi alle iniziative dedicate ai giovani, per arrivare ai format più seguiti, come il "Salotto letterario" e "La vetrina".

Come sempre saranno protagonisti i territori italiani: Terre d’Irpinia; Grotte di Frasassi; Regione Liguria; Regione Calabria, con la Riviera dei Cedri; Regione Puglia, il Comune di Barletta; Terre del Bussento, il Comune di Pellezzano e il Comune di Sapri; Regione Basilicata e il Comune di Ruoti; Comune di Mercogliano; Comune di Montecorvino Pugliano; Comune di Centola-Palinuro.

Fondamentale è la collaborazione con il settore sociale e il mondo dell’associazionismo. In questo contesto, spiccano le partecipazioni di realtà di grande rilevanza come Amnesty International, Save the Children, Musica contro le Mafie e Unicef.