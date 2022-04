La strategia di Xingu premia Face D: successo di vendite su Amazon per il brand di cosmesi

Con il suo prodotto Pure Plump HA4 Hyaluronic Acid, Face D scala la classifica e si posiziona tra i primi dieci prodotti per quanto riguarda le vendite mensili su Amazon Italia.

Il dato emerge dall’Amazon Category Insight Report di Xingu, specifico sul settore Beauty. Questo report rappresenta un approfondimento sui trend di ricerca che hanno caratterizzato il settore Beauty e le sue cinque principali sottocategorie a partire dal 2019.

Skincare, un mercato in grande sviluppo

Per quanto riguarda la sottocategoria Skincare, in cui Face D rientra, è importante sottolineare alcuni dati che sono emersi dalla ricerca. La ricerca ha infatti confermato che il mercato della skincare è in grande sviluppo, con un aumento del 17% tra 2019 e 2020 e un aumento del 30% tra 2021 e 2022, e questo risultato offre una grande opportunità a brand in crescita.

Inoltre, dall’analisi fatta per le Keyword relative alla categoria skincare è emerso un generale aumento di traffico nella ricerca delle branded keyword; e una forte crescita nelle vendite (+91%) a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2021, a dimostrazione del fatto che i consumatori che ricercano un prodotto per branded keyword sono più propensi a finalizzare un acquisto.

La collaborazione tra Face D e Xingu

I dati dell'Amazon Category Report rappresentano un traguardo importante per Face D, frutto di un investimento importante sul canale Amazon e della collaborazione ormai triennale con l'agenzia Xingu. La collaborazione, infatti, è iniziata nel 2020 quando Xingu ha messo in atto una strategia per valorizzare e ottimizzare i contenuti del brand sul marketplace Amazon seguita poi da un piano di spinta advertising. In particolare, il brand si è mostrato fin da subito propenso ad investire anche su attività mid e high funnel legate alla visibilità e alla notorietà della marca, e non solo ad attività performance ROI oriented. Questo ha permesso tramite le attività video, formati ad alto impatto, di andare ad intercettare il target e quindi scalare sui volumi.

La strategia tenuta in questo periodo, sul canale Amazon e out-of-Amazon, ha portato fin dal primo momento un incremento che ha come risultato di lungo periodo un aumento delle vendite sul canale vendor e aumento delle ricerche di brand. Il risultato rafforza l’obiettivo di quest'anno di crescere ancora insieme, non solo sull’Italia ma andando ad ampliare il raggio di azione del brand in Europa.

“Il trend al quale stiamo assistendo da almeno tre anni a questa parte è quello dell'affermazione del canale e-commerce per l’acquisto dei prodotti Beauty. Infatti, il canale e-commerce è sul podio, terzo solo rispetto alla grossa distribuzione e negozi specializzati, superando anche il canale farmacia. Il 45% degli utenti si rivolge al canale digitale, e tra questi in primis ad Amazon. Qualsiasi brand voglia affermarsi deve quindi monitorare e affrontare l’ecosistema Amazon. È per questo che come Xingu abbiamo pensato che potesse essere interessante un’analisi sul mondo Beauty in Amazon che coinvolgesse sia le abitudini dei consumatori che dati più legati al mercato vero e proprio, come ordini e volumi di revenue. Le nostre analisi sono la base dell’approccio che utilizziamo con i nostri clienti, come Face D, analisi che portano ad una comprensione dei trend e quindi a poter agire. Per noi il risultato ottenuto da Face D, ossia essere nella top 10 dei prodotti beauty relativamente all’acido ialuronico, è una pietra miliare che vede la perfetta sinergia tra prodotto Made in Italy di qualità e metodologia Xingu. Quest’anno il progetto prosegue con obiettivi sempre più ambiziosi, che ci vedono coinvolti anche all’estero e una spinta non solo in-Amazon che andremo a valutare insieme al team del Brand ma anche valutando le quote di mercato all’interno del marketplace”, commenta Marta De Cunto, Digital Strategy Director di Xingu.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti del risultato del nostro Pure Plump in top 10 e di essere accanto a firme storiche del settore con un infinito catalogo di prodotti. La collaborazione con Xingu sta dando da sempre i risultati che ci eravamo preposti e l'obiettivo è quello di crescere ancora sui Marketplace Amazon, anche esteri. Fondamentali al raggiungimento dei risultati sono stati i dati forniti dall’Amazon Insight Report di Xingu: utili e dirimenti per un Brand come Face D che necessita di capire i trend di una categoria così varia e vasta come quella Beauty di cui il nostro marchio fa parte, soprattutto in una logica di multicanalità dove anche qui il brand mostra una forte crescita”, aggiunge Chiara Sormani, Founder & Managing Director di Face D.