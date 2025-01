Best Brands 2025: si alza il velo sulla decima edizione della ricerca che elegge le marche più forti d’Italia

In un mondo in cui l’intelligenza artificiale ridefinisce ogni aspetto della realtà, l’autenticità diventa una sfida e un’opportunità per le marche. Questo è il tema cardine della decima edizione di Best Brands, la ricerca che misura la forza delle marche sul mercato italiano, presentata nella mattinata del 22 gennaio 2025 presso la sede di UPA - Utenti Pubblicità Associati.

Lanciato in Germania nel 2004 da Serviceplan Group e NielsenIQ&GfK, Best Brands è patrocinato in Italia da UPA, con il sostegno di partner come Rai Pubblicità, 24 ORE System, IGPDecaux, ADC Group e Community.

Quest’anno, il focus è sull’autenticità - o meglio sull'AItenticità - come valore cruciale in un'era dalla forte vocazione tech, come spiegato anche dall'annuncio comparso oggi sul quotidiano Il Sole 24 Ore dedicato alla ricerca.

Una nuova categoria: Best Aithentic Brand

Accanto alle categorie consolidate – Best Product Brand, Best Service Brand, Best Growth Brand e Best Future Brand – debutta il riconoscimento Best Aithentic Brand, dedicato alle marche che si distinguono per un uso originale e responsabile della tecnologia. La valutazione si basa su criteri come trasparenza, coerenza con i valori aziendali, consapevolezza dell’impatto sociale e ambientale e responsabilità verso la collettività.

"Sono ormai dieci anni che UPA patrocina questa ricerca, che fa emergere i valori fondanti della marca, la capacità di competere nelle quote di mercato insieme alla capacità di posizionarsi in maniera vincente nel cuore e nella testa dei consumatori, grazie alla determinazione di innovare e comunicare”, ha dichiarato Marco Travaglia, Presidente di UPA. “Trovo estremamente interessante il tema di quest’anno: l’‘aitenticità’ e sono molto curioso di vedere la classifica delle marche che si candideranno a questo riconoscimento".

Intelligenza artificiale e trasformazione dei brand

L’AI sta rivoluzionando i processi aziendali, ma non basta adottare nuove tecnologie. Giovanni Ghelardi, Ceo di Serviceplan Group Italia, ha spiegato: "L'intelligenza artificiale sta profondamente ridefinendo il panorama dei brand, trasformando non solo i processi di creazione e distribuzione, ma anche il modo in cui le aziende si relazionano con il loro pubblico. Per restare rilevanti in questo contesto in continua evoluzione, le marche non possono limitarsi ad adottare nuove tecnologie: devono saperle integrare con i propri valori fondamentali. Ed è questa capacità che andremo a premiare".

La ricerca Best Brands

Con un campione di 5.000 consumatori e 15.000 valutazioni, lo studio fornisce una visione rappresentativa del mercato italiano. La ricerca, in sede di conferenza, è stata spiegata da Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NielsenIQ e GfK Italia, che nel merito ha dichiarato: "La nostra ricerca cross-categoria si rinnova ogni anno, mantenendo la capacità di integrare i dati e KPI di mercato con il punto di vista del consumatore. Questo approccio garantisce obiettività e significatività dei risultati, offrendo alle aziende uno strumento prezioso per comprendere meglio il mercato e le esigenze dei clienti".

Frasio ha, poi, aggiunto: "In un mondo in cui le nuove tecnologie – e in particolare l'AI – stanno prendendo piede, tra le molte opportunità si nascondono anche alcune insidie per le aziende, come l’omologazione e i fake. In questo contesto, i Best Brand emergono come punti di riferimento, capaci di preservare con agilità la propria autenticità".

L’evento di premiazione

I risultati della ricerca saranno svelati il 27 marzo presso gli Studi Rai di via Mecenate a Milano, con interventi di esperti che discuteranno il ruolo dell’autenticità e della coerenza nell’era dell’AI. Tra gli ospiti, il Professor Stefano Mancuso, neurobiologo delle piante, esplorerà le relazioni autentiche tra intelligenze umane, artificiali e vegetali.

Durante la serata sarà assegnato anche l’Innovation Award 2025 powered by Teads, un premio del valore di 120.000 euro in spazi pubblicitari destinato al brand più innovativo, grazie alla collaborazione con IGPDecaux, 24 Ore System e Teads.

Il Best Brands Club e il Libro Quattro

Un ulteriore tassello del progetto è il Best Brands Club, un think tank che riunisce esperti e aziende per esplorare il futuro del marketing e della comunicazione. I risultati delle riflessioni condotte durante la quarta edizione del Club, conclusasi lo scorso 16 gennaio, costituiranno la base per il Libro Quattro, a cura del giornalista Giampaolo Colletti.

Questo volume, che sarà presentato il 28 maggio al Mudec – Museo delle Culture di Milano, rappresenta un viaggio all’interno della cultura di marca, con l’obiettivo di aiutare i professionisti a orientarsi in uno scenario in continua evoluzione.