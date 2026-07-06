UniBa lancia la prima campagna dedicata alle immatricolazioni realizzata con l'AI

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro presenta l'offerta formativa per l'anno accademico 2026/2027 lanciando una nuova campagna di immatricolazioni che punta su intelligenza artificiale, creatività e linguaggi digitali per dialogare con le future matricole.

Con il claim "L'Università al centro del Mediterraneo, aperta al futuro", UniBa racconta infatti la propria identità attraverso una campagna ideata e realizzata dalla digital agency Kirweb con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale. Una novità assoluta, considerando che nessun ateneo italiano ha mai utilizzato in questo modo l’IA. In particolare, il progetto utilizza l'intelligenza artificiale per costruire una narrazione capace di coinvolgere le nuove generazioni attraverso linguaggi e formati a loro familiari.

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Lo fa attraverso i volti di Cleopatra, Cristoforo Colombo, Archimede, Aristotele, Marco Polo, Elisabetta I e Ippocrate, sette grandi protagonisti della storia che, per l’occasione, assumono grazie all’IA le sembianze di studenti universitari contemporanei. In una serie di video in stile vlog e contenuti pensati per i social media, i vari personaggi si rivolgono direttamente alle future matricole, mettendo in relazione passato e presente e raccontando l'università come un luogo di incontro tra culture, conoscenze e innovazione.

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la vocazione internazionale dell'Ateneo e la posizione strategica della Puglia nel Mediterraneo, inteso non solo come spazio geografico ma come un vero e proprio laboratorio di scambio culturale, scientifico e accademico. La campagna è stata diffusa attraverso una strategia integrata che comprende social network, piattaforme digitali, contenuti video e affissioni, attirando sin dalle prime battute l’attenzione dei realizzatori di meme. Sul web sono infatti già numerose le reinterpretazioni che vedono protagonisti, tra gli altri, Checco Zalone e Maria De Filippi.

«L'università - sottolinea il rettore di UniBa Roberto Bellotti - ha il compito di innovare anche il proprio modo di comunicare. L'intelligenza artificiale, pur senza sostituire le idee e il valore della formazione, può diventare in questo senso uno strumento utile a parlare alle nuove generazioni con linguaggi più vicini alla loro esperienza. Abbiamo scelto di raccontarci attraverso una campagna originale che coniuga patrimonio culturale, creatività e innovazione tecnologica, perché vogliamo che chi sceglie il nostro Ateneo riconosca fin da subito una comunità aperta, internazionale e proiettata verso il futuro».