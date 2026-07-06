Aptamil, al via alla campagna “La nostra scienza all'altezza del tuo amore”

Ideata da BETC, agenzia creativa internazionale del gruppo Havas, la campagna è stata adattata per il mercato italiano da Havas Milan, con Prose on Pixels alla produzione, Proxima alla post-produzione e Operà al sound design

Raggiungere la luna per raccogliere una stella da portare nella cameretta del proprio bambino. È questo il cuore della nuova campagna di Aptamil, brand di Danone Nutricia per la nutrizione infantile, che trasforma un’impresa nella metafora di ciò che ogni genitore sarebbe disposto a fare per il proprio figlio. Un’immagine evocativa capace di raccontare una verità universale in cui riconoscersi: quando si tratta dei propri figli, nessuna distanza sembra troppo grande e nessun traguardo davvero irraggiungibile.

Ideata da Betc, agenzia creativa internazionale del gruppo Havas, la campagna è adattata per il mercato italiano da Havas Milan, con Prose on Pixels alla produzione, Proxima alla post-produzione e Operà al sound design.

La piattaforma creativa si articola in diversi soggetti dedicati ai prodotti della gamma: Aptamil 2 Nutribiotik è protagonista del manifesto e di due video da 15 secondi, mentre Aptamil 2 Profutura è al centro di uno spot dedicato, sempre da 15 secondi.

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On air da luglio la campagna è sostenuta da una pianificazione media curata da Mindshare sulle principali piattaforme premium di Connected TV e Video Online. Il piano alterna formati da 30 e 15 secondi per garantire un equilibrio efficace tra copertura e frequenza e amplificare il nuovo racconto di marca.

Lo spot trasforma il viaggio in un racconto poetico e suggestivo, rendendo visibile la forza di un amore senza confini e il desiderio di offrire al proprio bambino il meglio, oggi e per il suo futuro. È qui che l’emozione incontra la promessa racchiusa nel payoff “La nostra scienza all’altezza del tuo amore”.

“Quando nasce un bambino, cambia anche il modo di guardare al futuro. Ogni scelta, anche la più piccola, racchiude il desiderio di proteggerlo e accompagnarlo nella crescita, offrendogli sempre il meglio. È un sentimento che conosco bene come mamma di quattro figli e che, in Aptamil, sentiamo come una grande responsabilità: mettere la ricerca scientifica al servizio dei più piccoli e stare al fianco delle loro famiglie. Questa campagna racconta l’incontro tra un amore capace di andare oltre ogni confine e una scienza che non smette mai di progredire per esserne all’altezza”, dichiara Manuela Borella, Vicepresidente della Divisione di Nutrizione Specializzata Danone Italia e Grecia.

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LA RICERCA SCIENTIFICA DI APTAMIL AL CENTRO DELLA CAMPAGNA

L’impegno scientifico raccontato dalla campagna trova espressione attraverso prodotti pensati per accompagnare le diverse esigenze nutrizionali nella crescita del bambino con due proposte distinte: Aptamil 2 Nutribiotik, e Aptamil 2 Profutura.

Aptamil 2 Nutribiotik offre una formulazione studiata per supportare le esigenze nutrizionali del bambino grazie alla presenza di fibre prebiotiche e delle vitamine C e D, che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario. Aptamil 2 Profutura, rappresenta la formula Aptamil più avanzata e si distingue invece per una combinazione unica e brevettata di prebiotici e per un profilo lipidico ispirato dalla ricerca sul latte materno.

Il latte materno è l’alimento migliore per il lattante e gli fornisce molti benefici. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo raccomanda come alimento esclusivo fino al 6° mese di vita del bambino, e come fonte lattea durante lo svezzamento e dopo l’anno. È importante concordare le scelte nutrizionali e alimentari del proprio bambino con il pediatra di fiducia. Il latte di proseguimento Aptamil è indicato per i lattanti sopra i 6 mesi di età, come parte di una dieta variata.

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