Heinz e dentsu lanciano "Frittini d'Italia Tour", un viaggio in 10 regioni tra creator e street food

Il progetto, sviluppato con il team Influencer Marketing di dentsu e la strategia media di Carat Italia, coinvolge i creator Alessio Pellizzoni e Sandrino al Pepe e la collaborazione editoriale di Tuorlo Media

Heinz e Dentsu presentano Frittini d'Italia Tour, nuovo progetto editoriale che attraverserà dieci regioni italiane per valorizzare il patrimonio dello street food attraverso creator, contenuti editoriali e attivazioni sul territorio. L'iniziativa punta a rafforzare la connessione del brand con i territori italiani, con Heinz nel ruolo di elevare il gusto della tradizione attraverso abbinamenti che ne esaltano le caratteristiche senza snaturarle.

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Il tour toccherà Liguria, Toscana, Lombardia, Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna e Veneto. A guidare il racconto sono i creator food Alessio Pellizzoni e Sandrino al Pepe, che attraverso contenuti dedicati sui propri canali social e sui profili Heinz racconteranno storie, specialità e curiosità dei territori coinvolti. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione editoriale di Tuorlo Media, realtà specializzata nel racconto del cibo e delle culture gastronomiche italiane.

Daniela D'Aguanno, Marketing & Category Director Kraft Heinz Italia, ha spiegato l'obiettivo dell'iniziativa: ”Vogliamo entrare in una conversazione profondamente italiana: quella sul cibo che si ama, si difende e si discute”, sottolineando che “Heinz non vuole cambiare la tradizione, ma accompagnarla con curiosità”.

I contenuti saranno distribuiti tra luglio e agosto attraverso i canali Heinz, i profili dei creator e le piattaforme editoriali di Tuorlo Media.

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Fabiola Granier, Head of Influencer Marketing di dentsu Italia, ha inquadrato il progetto nella propria visione dell'influencer marketing: “I creator sono oggi i più potenti amplificatori di cultura: non semplici veicoli di contenuto, ma persone capaci di entrare nelle storie dei territori e restituirle alle loro community con autenticità”, aggiungendo che il modello punta a un “influencer marketing che non si limita a comunicare, ma contribuisce a costruire significato”.

Il team Influencer Marketing di dentsu ha curato la strategia del progetto, la definizione del concept, la selezione dei creator e la costruzione del racconto territoriale, mentre Carat Italia ha definito la strategia media e la distribuzione dei contenuti nei momenti chiave del tour.

Chi ha lavorato al progetto per Heinz

Ecco le realtà e i professionisti coinvolti in questo progetto:

Heinz Italia

Head of Taste Elevation Italy: Daniela D’Aguanno

Marketing & Brand Activation Manager: Maria Giuseppina Quarin

Junior Brand Manager: Alessia Genocchio

Junior Brand & Activation Manager: Filippo Mentasti

Social Media Manager: Alice Rigamonti

Marketing Intern: Corina Varzari

Dentsu Italia