Specie Rare, al via alla campagna che valorizza le professioni educative e sociali

Specie Rare va in comunicazione con la campagna che valorizza le professioni educative e sociali. Dopo aver attraversato Milano con una mostra diffusa in metropolitana e sulle strade, la campagna è stata presentata il 22 aprile presso l’Hub cooperativo di Legacoop Lombardia la campagna Specie Rare, promossa da Koinè Cooperativa Sociale per valorizzare il lavoro di educatrici, educatori e operatori sociali e riconoscerne competenza, responsabilità e impatto sulle comunità.

Specie Rare è una campagna voluta da Koinè, cooperativa sociale attiva da oltre 30 anni in Lombardia grazie al lavoro di oltre 400 socie e soci. Ideata e realizzata da Lampo TV, la campagna è prodotta in collaborazione con Legacoopsociali e Legacoop Lombardia e con Vita come media partner.

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