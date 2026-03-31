Specie Rare, al via alla campagna che valorizza le professioni educative e sociali

Specie Rare va in comunicazione con la campagna che valorizza le professioni educative e sociali. Dopo aver attraversato Milano con una mostra diffusa in metropolitana e sulle strade, la campagna è stata presentata il 22 aprile presso l’Hub cooperativo di Legacoop Lombardia la campagna Specie Rare, promossa da Koinè Cooperativa Sociale per valorizzare il lavoro di educatrici, educatori e operatori sociali e riconoscerne competenza, responsabilità e impatto sulle comunità.
Specie Rare è una campagna voluta da Koinè, cooperativa sociale attiva da oltre 30 anni in Lombardia grazie al lavoro di oltre 400 socie e soci. Ideata e realizzata da Lampo TV, la campagna è prodotta in collaborazione con Legacoopsociali e Legacoop Lombardia e con Vita come media partner.
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Dal panda al koala, Specie Rare racconta operatori e operatrici del sociale come “animali rari: figure preziose e indispensabili, ma spesso dimenticate e costrette a muoversi in condizioni di lavoro difficili, fino al rischio concreto di “estinzione” professionale” si legge nella nota stampa. Attraverso ritratti surreali creati con l’AI, ironia e linguaggio documentaristico, la campagna mette in scena una verità scomoda: senza un “habitat” favorevole, queste professioni rischiano davvero di scomparire.