Pubblicità: al via lo spot fiabesco del Friuli Venezia Giulia

In onda sulle principali reti e sulle Connected Tv nei formati da 45” e 30”, il commercial è stato prodotto da Winter e diretto da Matteo Sironi

Unicorni ai laghi di Fusine, gnomi sulle Dolomiti Friulane, una fatina che sorvola i vigneti del Collio e dei Colli Orientali, una sirena che nuota tra le acque di Grado e Lignano, una principessa al castello Miramare. La Regione Friuli Venezia Giulia torna in campagna TV nazionale con uno spot per raccontare e promuovere le bellezze del territorio. In onda sulle principali reti e sulle Connected Tv nei formati da 45” e 30” dal 19 aprile, lo spot prodotto da Winter e diretto da Matteo Sironi unisce una scena di quotidianità familiare con un’inedita atmosfera fantasy.

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Quest’anno la guida turistica del Friuli Venezia Giulia si trasforma nella perfetta ispirazione per la favola della buonanotte. Due genitori fanno sognare la loro piccola con una fiaba capace di dare nuova vita ai luoghi più iconici della regione, abitati in questo racconto da personaggi fantastici. Nello spot, la dinamica familiare si alterna a scene in cui unicorni si abbeverano nei laghi di Fusine, il castello di Miramare a Trieste è la dimora di una principessa e una bellissima sirena si immerge nelle acque di Lignano Sabbiadoro per riemergere a Grado. Perché in “Friuli Venezia Giulia… c’è tutto un mondo… fantastico”, come sottolinea la campagna.

Federico Malaspina, producer, spiega che per la realizzazione del progetto “si è scelto di raccontare il Friuli attraverso uno sguardo diverso, quello di una bimba che sogna grazie alla favola inventata da genitori molto creativi. I mezzi attuali di post produzione e AI ci hanno permesso di ‘visualizzare' questo sogno e renderlo realistico nei paesaggi della regione. La regia di Matteo Sironi ha aggiunto poi il necessario tocco di magia”.