Sanremo: Italiana Assicurazioni lancia la nuova campagna “Non c’è cosa più Italiana”

Italiana Assicurazioni, società di Reale Group, rafforza il proprio legame con il mondo della musica ampliando la partnership con Radio Italia, di cui è attualmente Title Partner del Music Place. In continuità con questa collaborazione avviata lo scorso anno, infatti, la Compagnia assicurativa diventa oggi anche Title Partner del Fuori Sanremo 2026, presidio sempre più centrale nel racconto della kermesse canora più famosa d’Italia.

Il nuovo format propone numerose novità rispetto alle precedenti edizioni, tra cui l’allestimento del Village del Fuori Sanremo, che vede la presenza del truck di Radio Italia brandizzato da Italiana Assicurazioni, un punto di contatto riconoscibile e distintivo per pubblico, artisti e operatori del settore.

In linea con il posizionamento della campagna “Non c’è cosa più Italiana”, il nuovo progetto conferma così la musica come territorio di comunicazione elettivo per Italiana Assicurazioni, uno spazio strategico in cui raccontare i valori del Brand in modo credibile e coinvolgente.

A sostegno dell’iniziativa è prevista una campagna radio e radio-TV declinata in spot multi-soggetto e realizzata in partnership con RAI e Radio Italia, in onda fino al 1° marzo.

Luca Colombano, Direttore Generale di Italiana Assicurazioni dichiara: “La radio è il media ideale per dialogare con il nostro doppio pubblico, Clienti e Intermediari, grazie a un presidio capillare sul territorio che riflette pienamente la nostra strategia di prossimità. La partnership con Radio Italia e RAI ci consente di essere accanto ai protagonisti dell’evento musicale più importante d’Italia, con un format inedito e coinvolgente, capace di creare relazioni autentiche, da sempre alla base dell’eccellenza del nostro servizio.”