Mambo vince la gara e firma la campagna globale per il Capodanno Cinese di Maserati “The Year of Balance”

Il progetto, dedicato all’Anno del Cavallo 2026, mette al centro la Maserati Grecale e un video hero da 30” che combina arte pittorica tradizionale cinese, riprese reali e utilizzo avanzato dell’intelligenza artificiale sui canali social del brand

Mambo, content factory del Gruppo The Next Generation Platform, si è aggiudicata la gara indetta da Maserati per la realizzazione della campagna globale di celebrazione del Capodanno Cinese 2026, firmando il progetto “The Year of Balance”, ispirato al simbolo del nuovo anno secondo la tradizione cinese: il Cavallo. Al centro della comunicazione c’è Maserati Grecale, presentata come sintesi di equilibrio tra energia e controllo, dinamismo e armonia. La campagna è programmata sui canali social ufficiali del marchio con attività ADV a partire dal 13 febbraio.

L’idea creativa prende le mosse da un insight culturale legato al viaggio, inteso sia come scoperta del mondo sia come ritorno alle proprie radici. Il racconto lavora su un doppio asse: da un lato l’andare lontano, dall’altro il rientro a casa e il valore della famiglia, individuata come elemento che permette di spingersi oltre mantenendo un legame con ciò che conta. In questo quadro il Cavallo diventa metafora di un anno “in equilibrio”, energico ma non selvaggio, vivace ma domato.

Il cuore della campagna è un video hero da 30 secondi, costruito su un voice over inizialmente dinamico, che richiama il ritmo del galoppo, per poi rallentare verso un tono più intimo. Il viaggio narrato si rivela un ritorno alle origini e si conclude davanti alla casa dei nonni. Sul piano visivo, il film utilizza l’arte come linguaggio principale: i codici della pittura tradizionale cinese, in particolare l’acquerello, vengono reinterpretati e combinati con le riprese live action, dando vita a un equilibrio tra illustrazione e immagini reali.

Elemento distintivo del progetto è l’uso dell’intelligenza artificiale all’interno del processo di produzione. L’AI è impiegata come strumento creativo per integrare mondi visivi differenti, amplificare l’impatto artistico e costruire un racconto fluido. Nel comunicato si sottolinea che la tecnologia non è posta al centro, ma lavora “al servizio della narrazione, della cultura e dell’emozione”.

Tommaso Ricci, Managing Partner di The Next Generation Platform, descrive la campagna come espressione del modo di intendere la creatività del gruppo: partire da “un insight culturale autentico” e trasformarlo in un racconto contemporaneo tramite “un uso intelligente e responsabile delle nuove tecnologie”. Ricci evidenzia come l’intelligenza artificiale abbia consentito di raggiungere un livello di integrazione visiva “che sarebbe stato impossibile con strumenti tradizionali”, mantenendo al centro il valore umano della storia.

Giulia Colombo, Business e Client Director di Mambo, spiega che con “The Year of Balance” l’obiettivo è stato quello di celebrare il Capodanno Cinese “rispettandone profondamente la cultura, ma parlando un linguaggio globale”. Il principio guida indicato è l’equilibrio tra innovazione, arte e tradizione, in coerenza con il posizionamento del brand Maserati.