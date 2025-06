Pubblicità: Octopus Energy lancia la campagna marketing estiva

Octopus Energy lancia una nuova campagna marketing multicanale per comunicare in maniera capillare il proprio impegno nella transizione energetica in Italia e in Europa. La campagna sarà attiva per tutta l’estate e prevede un mix ampio e integrato di formati: da quelli tradizionali, come carta stampata, affissioni e spot radio, ai canali digitali, con pubblicità su piattaforme streaming, podcast e display out of home.

Gli spot radiofonici saranno on air durante i mesi estivi con oltre 1.000 passaggi sulle principali emittenti italiane. La pianificazione prevede una presenza sulle frequenze di Radio Deejay e Radio Capital dall’8 al 21 giugno e poi di nuovo dal 10 al 23 agosto; su Radio 105 e Virgin Radio dal 6 al 19 luglio; su RTL 102.5 e Radio Freccia dal 27 al 18 luglio;su Radio Kiss Kiss e Radio Italia dal 29 giugno al 12 luglio; su Radio24 dal 27 luglio al 7 settembre; mentre su RDS la campagna sarà attiva dall’1 al 18 giugno, ripetuta anche dal 4 al 22 agosto.

La pianificazione Out Of Home coprirà le principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Torino, Genova, Bergamo, Cagliari, Ascoli Piceno e le principali spiagge delle Marche, con una presenza capillare nei punti a maggior traffico urbano e pendolare. In località come Riccione e Bari, invece, la strategia si declinerà in formato Digital Out Of Home. Tutte le campagne sono state sviluppate internamente, con creatività pensate ad hoc per ciascun mezzo.

Valentina Villa, Marketing Director di Octopus Energy in Italia, ha commentato: “Non siamo mai stati solo una digital company: vogliamo arrivare a un numero sempre maggiore di persone per rendere la transizione energetica davvero accessibile a tutti, e per farlo presidiamo canali di diversificati. La nostra strategia multicanale ci permette di comunicare in modo efficace e personalizzato, per posizionarci come un operatore vicino a tutti, affidabile e con un approccio diverso dai player tradizionali: al centro di tutto, per noi, ci sono tariffe convenienti nel tempo e un servizio clienti d’eccellenza”.