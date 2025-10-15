Pubblicità, nuova campagna per Nicofruit. Firma Brand-Cross

Prosegue la collaborazione tra Brand-Cross e Nicofruit, azienda dell'Organizzazione di Produttori Frutthera Growers, con la nuova campagna integrata per Kiwy Matera, linea premium del brand. La pianificazione prevede tre spot TV in onda sulle emittenti locali e al centro di un’ampia strategia digital, oltre che una campagna outdoor con grandi affissioni a Milano.

Ogni soggetto dei tre spot tv e digital da 15” è costruito attorno a un key visual di forte impatto visivo e gioca con ironia e leggerezza per esaltare la riconoscibilità di Kiwy Matera, il kiwi giallo sempre maturo al punto giusto e pronto per essere gustato in tutta la sua dolcezza. Un kiwi caratterizzato da un gusto che richiama i frutti esotici, quali mango e papaya, con una consistenza quasi cremosa. A questi spot si affiancano una campagna outdoor con grandi affissioni a Milano e la campagna digital drive to store volta a rafforzare la brand awareness e incrementare le visite all’e-shop dedicato.

Giunto sui banchi dei mercati ortofrutticoli, sugli scaffali di Lidl, di Iper la grande I e Coop, Kiwy Matera arriva al consumatore già al perfetto grado di maturazione: la raccolta, infatti, oltre che in maniera attenta e nel rispetto dell’ambiente, avviene solo quando i kiwi sono pronti da gustare e ricchi delle sostanze che assicurano la loro perfetta durata in ambiente dolcemente refrigerato, mai congelato. Da qui l'idea del claim "Dalla Basilicata, il kiwi biondo che arriva pronto", che esalta la particolare varietà gialla e trasmette immediatamente al consumatore l'idea di poter mangiare il kiwi al punto giusto di maturazione.

Brand-Cross cura tutta la comunicazione di Nicofruit dal 2021, con un lavoro a 360 gradi per i due marchi Fragola Matera e Kiwy Matera con la creazione di contenuti ATL, BTL, Corporate, Digital & Social.

I CREDITI DELLO SPOT

Sono diversi i professionisti che hanno preso parte al progetto. Eccoli:

Azienda: Nicofruit

Prodotto: Kiwy Matera®

Presidente e Direttore Marketing: Francesco Nicodemo

Vicepresidente e Operation Manager: Alessandro Tristano

Marketing e Communication Manager: Christian Nicodemo

Produzione: BRAND-CROSS