“Il latte che ha Roma dentro”, on air la nuova comunicazione della centrale del latte della Capitale

Attraverso una campagna istituzionale La Centrale del Latte di Roma uno dei simboli del lavoro e della produzione agroalimentare della Capitale, torna ai romani. Insieme con Roma Capitale, annuncerà che il Comune di Roma ha rilevato insieme agli allevatori del Lazio la società.

La campagna racconta il forte legame, storico e profondo, tra la Centrale del Latte di Roma e i romani; fatta di tradizione, qualità ed innovazione che dura da più di cento anni e che rappresenta un’eredità preziosa per la città. Realizzata da Tbwa la campagna sarà installata presso gli spazi più rilevanti della città e on air nelle radio della Capitale.

“Più di quattro generazioni sono legate alla Centrale del Latte di Roma in una specie di indissolubile filo conduttore tra i recenti eventi della storia della Capitale e il piccolo quotidiano di milioni di famiglie romane” commenta Fabio Massimo Pallottini, Presidente della società “Ma la Centrale del Latte è anche una grande realtà economica per il territorio. Si pensi a tutta la filiera produttiva, dagli allevatori alla vendita, passando per il controllo qualità e la distribuzione, per citare solo alcuni degli anelli della catena. Anche il marchio è un vero punto di riferimento per la nostra città. Tutto questo rappresenta l’essenza di un legame che è anche il presupposto attraverso cui riusciremo a consolidare questa realtà e a rilanciarla creando, queste sono le intenzioni, anche un volano per l’occupazione”.