Hora Beverage con Rocketpanda per la campagna di lancio del drink energizzante Hóra

Rocketpanda, studio di animazione e motion design, ha collaborato con Hora Beverage Company per il lancio di Hóra, multavitamin drink, energetico naturale a base di arancia miele, limone e sambuco.

Hora BC ha coinvolto Rocketpanda per produrre un video di lancio prodotto, che potesse presentare la bevanda sul mercato con un posizionamento unico, essendo un drink senza caffeina o taurina, energizzante naturale adatto a tutti, arricchito con vitamine e zinco.

Il team di Rocketpanda ha quindi proposto uno storytelling allegro e frizzante, pensato per un target variegato, con una propensione alla buona alimentazione e per i prodotti naturali. Ambientato nell’ ”Heden”, il video vede come protagonista la lattina di Hóra che, grazie alla frutta al suo interno, migliora la vita quotidiana ai diversi personaggi rappresentati.

Per differenziare il design della frutta dai personaggi umani all’interno della narrazione, le arance, il miele,i limoni, lo zinco e le bacche di sambuco sono stati ridisegnati in 3D. Così facendo la lattina e i protagonisti emergono con i loro colori brillanti sullo sfondo volutamente neutro, in bianco e nero. Il lavoro di animazione, compositing e sound design ha poi fatto la parte del leone per dare ritmo e dinamicità al video finale.

“È stato un vero lavoro di collaborazione tra noi e Hora BC, che si è occupata anche della parte di copywriting. Del team Rocketpanda sono stati coinvolti 12 professionisti tra illustratori, 3D artist, animatori frame by frame, sound design e direzione artistica. Per noi è stato un piacere e un divertimento poter lavorare su un progetto che ci ha dato la possibilità di esprimere la nostra creatività, apportando uno stile unico e riconoscibile al video di lancio”, commenta Riccardo Albertini, direttore creativo e founder di Rocketpanda.

“Collaborare con Rocketpanda è una vera e propria immersione sensoriale in un mondo di professionisti preparati, disponibili e con una visione creativa allineata alla nostra. Il lavoro è stato sempre ben orchestrato vista l’elevata complessità di ogni fase. Il risultato finale ha ampiamente appagato e soddisfatto i nostri clienti ma soprattutto noi come azienda nell’aver trovato un fornitore come Rocketpanda”, commentano da Hora BC.

Il video presentazione di Hóra è stato presentato al pubblico lo scorso ottobre ed è visualizzabile su social, YouTube e Vimeo.