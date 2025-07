Engage Spot Parade, le pubblicità più belle dell’estate: vince McDonald’s con la “Wallet Dance”

Secondo posto per Misura con Small, terzo per Audible firmata da Kiwi

Engage Spot Parade è la rubrica di Engage che celebra le migliori campagne pubblicitarie del momento, selezionate e votate direttamente dalla nostra community. In questa edizione speciale estiva, abbiamo chiesto ai lettori di scegliere gli spot più coinvolgenti andati on air tra giugno e luglio 2025. Ecco chi ha conquistato il podio dell’estate.

Primo posto: McDonald’s – “Salvaeuro Wallet Dance”

Ad aggiudicarsi la vetta è McDonald’s con la campagna “Salvaeuro Wallet Dance”, firmata da Leo e pianificata da OMD. Al centro dello spot, una scena familiare: il momento in cui, al ristorante, qualcuno finge di cercare il portafoglio. Da questo spunto nasce una coreografia virale sulle note di “U Can’t Touch This”, affidata al coreografo internazionale Carlos Diaz Gandia, che firma anche un tutorial social.

Con leggerezza e ironia, il brand racconta l’accessibilità del nuovo Salvaeuro Menù, unendo gusto, divertimento e intrattenimento in un’unica esperienza. Una campagna pensata per vivere su TV, social e digital, che trasforma l’ordinario in spettacolo e il momento del conto in una danza da condividere.

Secondo posto: Misura – “Buoni da non crederci”

Medaglia d’argento per Misura, che con la nuova campagna “Buoni da non crederci” firmata da Small, rompe con i pregiudizi legati al mondo healthy. Il nuovo spot mostra una serie di personaggi increduli nello scoprire che il prodotto che stanno gustando è davvero di Misura. Da qui parte una divertente spirale di sospetti che mette in discussione ogni certezza.

Con una narrazione ironica e ben ritmata, la campagna rilancia il brand come lifestyle icon e trasmette con leggerezza il messaggio che benessere e piacere possono (anzi, devono) convivere. Il concept si chiude con la tagline “Misura. Gustati il benessere” e una strategia omnicanale a supporto.

Terzo posto: Audible – “Ascolta come suona davvero Camilleri”

Sul terzo gradino del podio troviamo Audible, che celebra il centenario di Andrea Camilleri con una campagna firmata da Kiwi. La creatività parte da un insight autentico: la complessità e la ricchezza del dialetto siciliano usato nei romanzi dell’autore trova la sua forma ideale nell’esperienza d’ascolto degli audiolibri.

La campagna è on air su digital, radio e CTV, con due operazioni speciali: Camillearning, una sfida social sulla lingua “camilleriana” con premi legati alla Sicilia, e il Chiosco Vigàta, installazione immersiva a Milano. Il tutto per riscoprire la voce autentica di uno degli scrittori italiani più amati.

Ci vediamo alla prossima edizione con nuove storie e nuove pubblicità da votare.