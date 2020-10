Si intitola “Dolce Vita” la nuova campagna dei Land of Fashion Villages, il network di cinque centri commerciali outlet price di proprietà del Gruppo Blackstone, disseminati lungo tutta la penisola. La natura tutta italiana del portfolio, già sottolineata dal legame inscindibile con territori unici, diventa centrale nel nuovo concept di comunicazione che attraverserà tutte le espressioni dei Land of Fashion Villages a partire dal prossimo autunno: la Dolce Vita.

La campagna Dolce Vita, che parte in occasione del lancio delle campagne autunnali dei Land of Fashion Villages, introduce un linguaggio autentico, reale, emozionale. La piattaforma creativa ideata dall’agenzia creativa DLV BBDO, partner di Land of Fashion dalla nascita dei village, prende vita nel paesaggio pugliese, che diventa rappresentativo della ricchezza della terra, della cultura e delle atmosfere italiane, di cui Dolce Vita vuole essere la sintesi.

Cinque protagoniste, ciascuna emblematica del posizionamento specifico dei villaggi di Franciacorta, Mantova, Valdichiana, Palmanova, Puglia. Uno storytelling semplice e autentico, fatto di momenti di spensieratezza, allegria e condivisione di esperienze di shopping e non, armonizzati nell’eleganza delle immagini girate da Federico Brugia e accompagnati dal ritmo dei temi musicali evocativi delle atmosfere degli anni ’60, composte ad hoc per questo progetto.

La Dolce Vita di Land of Fashion parte con la campagna autunno, che racconta il viaggio delle nostre protagoniste attraverso i territori italiani verso i Village della Land of Fashion. La pianificazione è di Phd su tv (programmazione Sky on demand e Publitalia), digital, social, cinema, OOH e stampa.

In sinergia con il nuovo concept, Land of Fashion rinnova anche la propria brand identity corporate e commerciale.

Credits: