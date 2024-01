Diritti delle Donne: al via la campagna "Lei è" firmata da Hub09

Patrocinata dalla Fondazione Pubblicità Progresso e presentata in Conferenza Stampa presso il Senato della Repubblica la campagna è pianificata sui principali quotidiani italiani, sui social, in affissione e in tv

Hub09 sostiene la libertà di scelta e dell’autodeterminazione delle donne con la campagna sociale LEI È, raccogliendo la proposta di 4 associazioni di donne: Lofficina, Senonoraquando?Torino, Break the Silence Italia e TOXD Torino Città per le Donne.

La campagna articola alcune delle leggi conquistate dalle donne per il riconoscimento dei loro diritti e vuole essere un monito per continuare a difenderle ogni giorno.

Una Copy-Ad in cui la Headline è sempre fissa e ben presente, ed è unita di volta in volta ad alcune delle leggi cruciali per l’autodeterminazione delle donne: dalla denuncia della violenza maschile, riconosciuta come violazione dei diritti umani dalla Convenzione di Istanbul, alla tutela di chi trova il coraggio di denunciare, prevista dal Codice Rosso; dal diritto di scegliere se portare avanti una gravidanza, garantito dalla legge 194, alla parità salariale sancita dalla Costituzione.

Patrocinata dalla Fondazione Pubblicità Progresso e presentata in Conferenza Stampa presso il Senato della Repubblica la campagna è pianificata sui principali quotidiani italiani, sui social, in affissione e in tv. Stardust contribuirà alla campagna “Lei è” amplificandone i temi chiave presso la Gen Z. I talent della Stardust House collaboreranno con le associazioni per attirare l’attenzione dei loro coetanei sui diritti delle donne, reinterpretando e declinando i messaggi della campagna con il loro linguaggio e sensibilità. Inoltre, la campagna raccoglie il sostegno di Bottega Verde.

“Abbiamo collaborato con le associazioni spinti da genuino e strenuo entusiasmo - dice Angela Sannicandro, Client Manager di HUB09. Per la creatività nessuna foto, niente immagini, ma un netto Copy Advertising: LEI È esprime l’autodeterminazione della donna, attraverso i diritti per i quali le generazioni che ci hanno preceduto hanno duramente lottato e mira a scardinare luoghi comuni e stereotipi nel mondo del lavoro, in politica, nelle relazioni intime e in tutto ciò che, limitando la libertà delle donne, alimenta la violenza di genere che ha profonde radici culturali. Siamo molto felici di avere ricevuto il sostegno di alcuni partner e confidiamo nella partecipazione attiva di numerosi altri” chiosa la manager.

ECCO I CREDITS DELLA CAMPGANA SUI DIRITTI DELLE DONNE:

Direzione Creativa: Marco Faccio

Client Manager: Angela Sannicandro

Art Direction: Denis Caprara e Stefano Piana (team Capi.to)

Digital PR ed External Relations: Alice Dalmasso, Irene Minnella

Junior Account executive: Beatrice Berta

Speakers: Valentina Poddighe, Chiara Grossi