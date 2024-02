Carrefour va on air con campagna dedicata al sottocosto. Firma H48

Carrefour va on air con una nuova campagna di comunicazione dedicata al sottocosto. La creatività è sviluppata da H48.

Una comunicazione fresca e simpatica che ha l’obiettivo di catturare l’attenzione del pubblico. La campagna segna il ritorno in tv di Carrefour attraverso due spot da 15”.

L’idea creativa prende vita su una strategia di media mix completo, incluso OOH, Radio, e ovviamente digital curato dall’agenzia Dentsu.

Guarda lo spot:

“Siamo molto contenti della fiducia di Carrefour Italia soprattutto perché ci ha concesso un tono di voce ironico, semplice e quindi più vicino alle persone, così da emergere tra le tante promozioni che sono spesso solo informative e poco empatiche” afferma Sergio Spaccavento Executive Creative Director di H48.

Gli spot annunciano una serie di sconti e promozioni, che vedono coinvolti i punti vendita Carrefour Iper e Market aderenti e lo store online dal 2 all’11 febbraio. “L’ obiettivo di Carrefour Italia è quello di avere una politica di sconti sempre chiara, puntuale e trasparente. Non è un caso che i prodotti oggetto del sottocosto siano quelli che maggiormente si possono trovare nelle nostre case, ogni giorno. In aggiunta, la campagna di comunicazione in oggetto vuole essere una concretizzazione della nostra volontà di parlare ai consumatori in modo nuovo ed impattante” afferma Alessandra Grendele, marketing, e commerce, data & digital transformation Director Carrefour Italia.

ECCO I CREDITS DELLA CAMPAGNA CARREFOUR:

H48:

CEO: Pasquale Ascione

Executive Creative Director: Sergio Spaccavento

Account Director: Laura Brentegani

Account & Social Media Manager: Silvia Ganzi

Cdp video: Visionaria Film

Regia: Riccardo Paoletti

Cdp audio: TopDigital

Carrefour Italia:

Marketing, E-Commerce, Data & Digital Transformation Director: Alessandra Grendele

Marketing Director: Roberto Bellinzona

Head of Brand: Chiara Cattaruzza