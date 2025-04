Birra Messina torna on air con lo spot “Chista si chiama Meravigghia”: tv e tanto digital nel media mix

Birra Messina si prepara a riportare in tv la “Meravigghia” della vita, con il ritorno on air del suo spot pubblicitario lanciato lo scorso anno e firmato da LePub, ispirato alla ricchezza culturale della Sicilia.

Lo spot “Chista si chiama Meravigghia”, dedicata a Birra Messina Cristalli di Sale, sarà on air da domenica 13 aprile sui principali canali televisivi nazionali con un taglio da 15”, affiancata da un’importante attivazione digital, come ci spiega Priscilla Garofalo, Marketing Manager Birra Messina, intervistata da Engage.

«Il concept “Chista si chiama Meravigghia”, lanciato nel 2024, viene confermato anche quest’anno, in continuità e coerenza con l’identità del brand - ci ha spiegato la manager -. Lo spot continuerà a esplorare il tema della “meraviglia” come stato d’animo e chiave di lettura del quotidiano, ispirandosi alla ricchezza culturale della Sicilia. Attraverso un linguaggio visivo coinvolgente e una narrazione autentica, Birra Messina invita il pubblico a risvegliare la meraviglia anche nella vita di ogni giorno, in un viaggio che intreccia emozioni, territorio e tradizione». Di seguito lo spot.

Anche quest’anno il digital si confermerà parte integrante della strategia di comunicazione 2025 di Birra Messina, un canale imprescindibile per arricchire lo storytelling della “Meravigghia” del brand. «Il digital ci permette di dialogare in modo diretto, autentico e coinvolgente con le persone. Negli anni abbiamo rafforzato costantemente la nostra presenza sulle piattaforme digitali, e anche nel 2025 continueremo a presidiare questi canali con grande attenzione. Abbiamo sviluppato diversi contenuti in ambito digital legati alla nostra campagna “Risveglia la Meraviglia”, per rendere sempre più reale la connessione tra marca, prodotto e consumatore. Non possiamo svelare ancora nulla, vi invitiamo a seguirci nei prossimi mesi».

Partner media di Birra Messina è Dentsu.

Birra Messina alla Milano Design Week

Intanto, anche quest'anno Birra Messina è tra i protagonisti della Milano Design Week con due installazioni nella città meneghina che risvegliano la meraviglia negli standard della vita quotidiana.

In Piazza Morbegno è stata inaugurata L’Edicola Meraviglia, un’installazione che unisce arte e cultura siciliana all’ora dell’aperitivo, in cui tra l’altro sarà possibile scoprire in anteprima i due nuovi bicchieri in edizione limitata, firmati da Giuliana Pappalardo ed Elisa Nicastro, studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Catania, ispirati rispettivamente alle Teste di Moro e alla Zagara, simboli iconici dell’identità siciliana.

Birra Messina sarà poi presente anche in via Tortona, trasformando un muro in un’opera d’arte a cielo aperto, firmata dall’artista siciliana Magda Masano e ispirata ai decori tradizionali siciliani.