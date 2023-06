Dude, una campagna dantesca per il lancio del videogioco Diablo IV

Activision Blizzard punta sull'agenzia Dude dopo una gara per la campagna di lancio del nuovo videogioco Diablo IV.

Dude ha preso ispirazione dalla Divina Commedia di Dante e ha creato una versione diabolica che racconta la storia di Diablo dall’inizio. La campagna rivela alcuni spoiler del nuovo capitolo della saga chiamato “La Diabolica Commedia”.

Murubutu (Alessio Mariani), rapper, professore e soprattutto esperto dantista, si è occupato di scrivere le nuove terzine, tutte scrupolosamente basate sulla “Lore” di Diablo con rimandi e citazioni a Dante. Marco C. Matarese, tatuatore eclettico, conosciuto in tutta Europa per il suo stile molto simile alle incisioni ottocentesche, si è quindi occupato delle illustrazioni.

Nell’ambito dell’operazione di comunicazione, ai fan di Diablo è stato richiesto di donare il sangue presso un qualsiasi centro prelievi così da potersi liberare, legalmente, dai propri impegni, e poter giocare tutto il giorno a Diablo IV.

Copie della Diabolica Commedia sono state quindi inviate a influencer del mondo gaming per contribuire ad aumentare l’hype intorno al progetto, così come sacche di sangue sono state mandate ad influencer mainstream e lifestyle amplificando la richiesta di donazioni. La campagna influencer è firmata Hill+Knowlton Strategies.

“Lavorare con Blizzard da grandi fan di Diablo è stato non solo un piacere, ma ha sicuramente reso l'output creativo funzionale e credibile”, ha commentato Luca Riva, Direttore Creativo di Dude. “Un primo passo nell'industry italiana che rende tangibile un sempre maggiore interesse al mondo gaming. La campagna, molto articolata ma con due concept molto chiari, aiuta a legare a doppio filo cultura (classica e pop) e videogiochi, non deludendo le aspettative dei fan storici e anzi, creandone di nuovi”.

