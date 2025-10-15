Ventura festeggia 90 anni con un articolato piano di comunicazione

Fondata nel 1936, Ventura, una delle marche di riferimento del mercato italiano della frutta secca, festeggia quest'anno i suoi primi 90 anni.

Il claim “90 anni e non sentirli” non celebra solo questo importante compleanno, ma vuole essere anche l’espressione di una marca capace di rinnovarsi, parlare a target diversi e interpretare i nuovi stili di consumo. Ventura è oggi un brand di riferimento nel largo consumo food, con oltre 15,7 milioni di confezioni vendute nell’ultimo anno e con una distribuzione ponderata complessiva del 95% nella Gdo italiana.

A trainare il business di Ventura è l’offerta di mix sgusciati, un segmento che supera i 96 milioni di euro e da tempo cresce a doppia cifra. Ventura BBmix è sul mercato con un’offerta completa e mulitarget, con mix bilanciati di frutta secca sgusciata ed essiccata e semi pensati per rispondere a bisogni nutrizionali specifici e per accompagnare il consumatore in ogni momento della giornata: Benessere, Bellezza, Proteico, Fibra, Sprint, Multivit, Focus e Difesa.

Per festeggiare i 90 anni, Ventura ha scelto di investire in un piano di comunicazione integrato e continuativo con l’obiettivo di rafforzare la marca e supportare le performance di vendita.

L’operazione include una campagna out of home dedicata a BBmix, con un intero treno della linea M5 Lilla della metropolitana di Milano personalizzato, fino al 31 marzo, con visual che affiancano i mix di Ventura a personaggi âgé, eroici e vitali, espressione di un’energia senza tempo; e un piano di comunicazione integrato (tv, radio, digital e on field) attivo per tutto il 2026, per garantire continuità di presenza, ampia copertura e forte memorabilità della marca.

Inoltre, Ventura ha stretto una sponsorship con Radio Number One al Festival di Sanremo (dal 24 al 28 febbraio 2026). Ventura sarà presente con massima visibilità nello studio mobile della radio, che ospiterà interviste e contenuti in diretta. La presenza del brand sarà ulteriormente valorizzata da uno spot dedicato su ledwall esterno al truck, da attività di engagement e sampling, pensate per interagire direttamente con il pubblico, rafforzata da un nutrito piano radiofonico di spot, promo e billboard in programmazione dal 9 febbraio al 9 marzo.