Unilever ha avviato una revisione del proprio incarico per il media planning & buying globale. La notizia è stata confermata a livello internazionale da un portavoce del colosso del largo consumo a cui appartengono circa 400 marche tra cui Algida, Dove, Knorr, Lipton e Mentadent: “Sì, stiamo effettuando revisioni sulle agenzie media in molti dei nostri mercati - ha confermato -. È parte del nostro processo standard di revisione periodica, per garantire le migliori partnership con le agenzie media".

A quanto ci risulta la gara riguarda anche l'Italia. Nel nostro Paese, dove Unilever nel 2022 era accreditata di una spesa pubblicitaria nell’ordine dei 40 milioni di euro, a occuparsi del media della multinazionale è da tempo Mindshare, confermata nel 2021 nel corso della precedente gara internazionale. L’agenzia di GroupM, che secondo le prime indiscrezioni cercherà di difendere l’incarico, segue Unilever in molti dei suoi mercati più importanti, come gli USA, il Regno Unito, la Cina (dove ha acquisito l’incarico con una gara a parte nel 2020) l’Olanda e il Belgio, i Nordics, l’Europa orientale, il Sud e il Sudest asiatico.

Ma WPP (a cui fa capo GroupM) non è l’unico tra i grandi gruppi pubblicitari di cui Unilever di avvale per il media planning & buying nel mondo. Omnicom con PHD segue la multinazionale in vari mercati tra cui Germania, Canada, Australia e in Africa. Havas Media è in carica in Francia e Spagna, mentre IPG con Initiative è l’agenzia media che nel 2021 si era aggiudicata in business in Russia, Ucraina, Bielorussia e Grecia.

Secondo dati pubblicati da Statista, Unilever è uno dei maggiori investitori pubblicitari nel mondo, con una spesa in "marketing & brand" che ha raggiunto i 7,8 miliardi di dollari nel 2022.