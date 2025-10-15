Tennis: Schweppes annuncia una nuova partnership triennale con il Roland-Garros

Schweppes punta ancora sul tennis e stringe una nuova partnership triennale con il Roland-Garros. Lo ha annunciato Suntory Beverage & Food Europe, la società a cui fa capo il celebre marchio beverage.

“Il Roland-Garros è una celebrazione dell'eccellenza, dell'eleganza e dei momenti senza tempo, valori che risuonano profondamente in Schweppes”, afferma Tanneguy Desmarest, direttore marketing di Schweppes. “Attraverso questa partnership, invitiamo i fan ad assaporare l'esperienza e ad abbracciare l'arte di prendersi il proprio tempo al Roland-Garros. Ogni partita, ogni sorso è un'opportunità per godersi i piaceri raffinati della vita”.

In base aall’ accordo, Schweppes diventa fornitore ufficiale del torneo per le prossime tre edizioni. Il Roland-Garros è uno dei quattro tornei del Grande Slam, il circuito di tennis più prestigioso al mondo. Organizzato dalla Federazione Francese di Tennis e disputato ogni anno a Parigi, il torneo risale al 1891 e dal 1928 si svolge allo Stade Roland-Garros. E’ l'unico torneo del Grande Slam disputato su campi in terra battuta.

Stéphane Morel, CEO della FFT, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Schweppes come fornitore ufficiale del Roland-Garros. Questa nuova collaborazione riflette il nostro comune impegno verso l'eccellenza e ci consentirà di deliziare gli spettatori con le bevande distintive e iconiche di Schweppes, esaltando lo spirito unico del torneo”.

In Italia, Schweppes è prodotto e distribuito da San Benedetto per conto di Suntory Beverage & Food Europe.