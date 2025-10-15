Sanremo, MediaWorld porta in città corner esperienziali e amplificazione media con Rai Pubblicità e Bontempi

MediaWorld rafforza il proprio legame con il mondo della musica e annuncia la partecipazione alle attività territoriali a Sanremo durante la settimana della kermesse musicale, attraverso un presidio esperienziale a Casa Kiss Kiss in Piazzale Vesco che unisce partnership, attivazioni sul territorio e contenuti. Un impegno che si inserisce nel percorso di evoluzione del brand come Experience Champion, con l’obiettivo di trasformare la tecnologia in un’esperienza sempre più coinvolgente, accessibile e connessa alle passioni delle persone.
Per dare continuità al racconto del brand Peaq e amplificare ulteriormente l’experience e le attività on site su Sanremo, Mediaworld pianificherà parallelamente una strategia video e audio articolata nel presidio multidevice e multipiattaforma di RaiPlay e Vevo con la collaborazione di Rai Pubblicità, nella creazione di citazioni radiofoniche nei principali programmi dell’emittente Kiss Kiss e infine in un circuito di videowall posti nei punti di maggior passaggio nel cuore della città.
“Sanremo rappresenta un momento iconico della cultura italiana e un’opportunità straordinaria per esprimere il nostro legame con la musica. Per MediaWorld, esserci significa trasformare la tecnologia in esperienza e rendere il percorso d’acquisto sempre più coinvolgente e significativo, in linea con il nostro ruolo di Experience Champion” dichiara Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld.
La presenza a Sanremo è pensata per valorizzare, in modo naturale e coerente con il contesto del Festival, la linea di prodotto a marchio proprietario Peaq by Robbie Williams – accessori e soluzioni audio pensati per accompagnare gli appassionati di musica – e per consolidare una traiettoria che MediaWorld ha avviato nell’ultimo anno con progetti nel mondo della musica e del talento, tra cui le collaborazioni con Italia’s Got Talent e X Factor.
La partnership con Radio Kiss Kiss
Il presidio principale è legato alla partnership con Radio Kiss Kiss: nel palinsesto del villaggio è inoltre previsto un momento dedicato ai main sponsor: sabato 28 febbraio alle ore 12:20, MediaWorld avrà uno spazio sul palco per un momento live di engagement, condotto dagli speaker Marco e Raf.
L’amplificazione delle attività sarà curata direttamente da MediaWorld attraverso i propri canali social, con contenuti dedicati sia dal corner interno di Casa Kiss Kiss – anche grazie al coinvolgimento di creator invitati a vivere l’esperienza – sia dal momento live all’interno del Village.
La partnership con Bontempi: la Casa della Musica
Oltre a Kiss Kiss, MediaWorld sarà presente anche all’interno della Casa di chi suona di Bontempi, storica azienda italiana che dal 1937 avvicina i più giovani alla musica con strumenti accessibili e innovativi. La collaborazione – avviata a fine dello scorso anno – trova a Sanremo un momento di ulteriore valorizzazione, con un corner MediaWorld dedicato alla dimensione audio e più in generale al mondo dei prodotti Peaq, all’interno di uno spazio pensato per produzione di contenuti e interviste a personaggi esclusivi.
Le attività saranno ulteriormente valorizzate attraverso un’amplificazione social sui canali di Bontempi e MediaWorld, per estendere la visibilità dell’esperienza oltre la presenza onsite.
ECCO I CREDITI
Sono diversi i professionisti che hanno preso parte al progetto
MediaWorld – Credits
- Marketing Director: Francesco Sodano
- Brand & ATL Media Department Head: Mauro Miccoli
- Senior ATL media buying Specialist: Luca Mondo
- Brand & Sponsorship Team Lead: Mattia Alberto De Marco
- Sponsorship Marketing Jr. Specialist: Alessia Bertonasco
- Brand Marketing Specialist: Erica Oltolini
- Trade Marketing Department Head: Francesca Gatti
- Trade Marketing Manager & “Own Brands” Project Leader: Giovanni Gualco
- Senior Trade Marketing Specialist: Debora Gorla
- Content Marketing Department Head: Margherita Dongiovanni
- Art Direction Manager: Fernando Conti
- Off-line Content Manager: Andrea Petoletti
- Social Media Specialist: Giulia Casiraghi