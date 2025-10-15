Sanremo, MediaWorld porta in città corner esperienziali e amplificazione media con Rai Pubblicità e Bontempi

MediaWorld rafforza il proprio legame con il mondo della musica e annuncia la partecipazione alle attività territoriali a Sanremo durante la settimana della kermesse musicale, attraverso un presidio esperienziale a Casa Kiss Kiss in Piazzale Vesco che unisce partnership, attivazioni sul territorio e contenuti. Un impegno che si inserisce nel percorso di evoluzione del brand come Experience Champion, con l’obiettivo di trasformare la tecnologia in un’esperienza sempre più coinvolgente, accessibile e connessa alle passioni delle persone.

Per dare continuità al racconto del brand Peaq e amplificare ulteriormente l’experience e le attività on site su Sanremo, Mediaworld pianificherà parallelamente una strategia video e audio articolata nel presidio multidevice e multipiattaforma di RaiPlay e Vevo con la collaborazione di Rai Pubblicità, nella creazione di citazioni radiofoniche nei principali programmi dell’emittente Kiss Kiss e infine in un circuito di videowall posti nei punti di maggior passaggio nel cuore della città.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT DI SANREMO 2026: I BRAND E LE MIGLIORI PUBBLICITÀ DEL FESTIVAL

“Sanremo rappresenta un momento iconico della cultura italiana e un’opportunità straordinaria per esprimere il nostro legame con la musica. Per MediaWorld, esserci significa trasformare la tecnologia in esperienza e rendere il percorso d’acquisto sempre più coinvolgente e significativo, in linea con il nostro ruolo di Experience Champion” dichiara Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld.

La presenza a Sanremo è pensata per valorizzare, in modo naturale e coerente con il contesto del Festival, la linea di prodotto a marchio proprietario Peaq by Robbie Williams – accessori e soluzioni audio pensati per accompagnare gli appassionati di musica – e per consolidare una traiettoria che MediaWorld ha avviato nell’ultimo anno con progetti nel mondo della musica e del talento, tra cui le collaborazioni con Italia’s Got Talent e X Factor.

La partnership con Radio Kiss Kiss

Il presidio principale è legato alla partnership con Radio Kiss Kiss: nel palinsesto del villaggio è inoltre previsto un momento dedicato ai main sponsor: sabato 28 febbraio alle ore 12:20, MediaWorld avrà uno spazio sul palco per un momento live di engagement, condotto dagli speaker Marco e Raf.

L’amplificazione delle attività sarà curata direttamente da MediaWorld attraverso i propri canali social, con contenuti dedicati sia dal corner interno di Casa Kiss Kiss – anche grazie al coinvolgimento di creator invitati a vivere l’esperienza – sia dal momento live all’interno del Village.

La partnership con Bontempi: la Casa della Musica

Oltre a Kiss Kiss, MediaWorld sarà presente anche all’interno della Casa di chi suona di Bontempi, storica azienda italiana che dal 1937 avvicina i più giovani alla musica con strumenti accessibili e innovativi. La collaborazione – avviata a fine dello scorso anno – trova a Sanremo un momento di ulteriore valorizzazione, con un corner MediaWorld dedicato alla dimensione audio e più in generale al mondo dei prodotti Peaq, all’interno di uno spazio pensato per produzione di contenuti e interviste a personaggi esclusivi.

Le attività saranno ulteriormente valorizzate attraverso un’amplificazione social sui canali di Bontempi e MediaWorld, per estendere la visibilità dell’esperienza oltre la presenza onsite.

ECCO I CREDITI

Sono diversi i professionisti che hanno preso parte al progetto

MediaWorld – Credits