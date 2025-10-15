  • Programmatic
24/02/2026
di Cristina Oliva

Sanremo, MediaWorld porta in città corner esperienziali e amplificazione media con Rai Pubblicità e Bontempi

MediaWorld rafforza il proprio legame con il mondo della musica e annuncia la partecipazione alle attività territoriali a Sanremo durante la settimana della kermesse musicale, attraverso un presidio esperienziale a Casa Kiss Kiss in Piazzale Vesco che unisce partnership, attivazioni sul territorio e contenuti. Un impegno che si inserisce nel percorso di evoluzione del brand come Experience Champion, con l’obiettivo di trasformare la tecnologia in un’esperienza sempre più coinvolgente, accessibile e connessa alle passioni delle persone. 

Per dare continuità al racconto del brand Peaq e amplificare ulteriormente l’experience e le attività on site su Sanremo, Mediaworld pianificherà parallelamente una strategia video e audio articolata nel presidio multidevice e multipiattaforma di RaiPlay e Vevo con la collaborazione di Rai Pubblicità, nella creazione di citazioni radiofoniche nei principali programmi dell’emittente Kiss Kiss e infine in un circuito di videowall posti nei punti di maggior passaggio nel cuore della città. 

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT DI SANREMO 2026: I BRAND E LE MIGLIORI PUBBLICITÀ DEL FESTIVAL

“Sanremo rappresenta un momento iconico della cultura italiana e un’opportunità straordinaria per esprimere il nostro legame con la musica. Per MediaWorld, esserci significa trasformare la tecnologia in esperienza e rendere il percorso d’acquisto sempre più coinvolgente e significativo, in linea con il nostro ruolo di Experience Champion” dichiara Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld. 

La presenza a Sanremo è pensata per valorizzare, in modo naturale e coerente con il contesto del Festival, la linea di prodotto a marchio proprietario Peaq by Robbie Williams – accessori e soluzioni audio pensati per accompagnare gli appassionati di musica – e per consolidare una traiettoria che MediaWorld ha avviato nell’ultimo anno con progetti nel mondo della musica e del talento, tra cui le collaborazioni con Italia’s Got Talent e X Factor. 

La partnership con Radio Kiss Kiss 

Il presidio principale è legato alla partnership con Radio Kiss Kiss: nel palinsesto del villaggio è inoltre previsto un momento dedicato ai main sponsor: sabato 28 febbraio alle ore 12:20, MediaWorld avrà uno spazio sul palco per un momento live di engagement, condotto dagli speaker Marco e Raf. 

L’amplificazione delle attività sarà curata direttamente da MediaWorld attraverso i propri canali social, con contenuti dedicati sia dal corner interno di Casa Kiss Kiss – anche grazie al coinvolgimento di creator invitati a vivere l’esperienza – sia dal momento live all’interno del Village. 

La partnership con Bontempi: la Casa della Musica 

Oltre a Kiss Kiss, MediaWorld sarà presente anche all’interno della Casa di chi suona di Bontempi, storica azienda italiana che dal 1937 avvicina i più giovani alla musica con strumenti accessibili e innovativi. La collaborazione – avviata a fine dello scorso anno – trova a Sanremo un momento di ulteriore valorizzazione, con un corner MediaWorld dedicato alla dimensione audio e più in generale al mondo dei prodotti Peaq, all’interno di uno spazio pensato per produzione di contenuti e interviste a personaggi esclusivi.  

Le attività saranno ulteriormente valorizzate attraverso un’amplificazione social sui canali di Bontempi e MediaWorld, per estendere la visibilità dell’esperienza oltre la presenza onsite. 

ECCO I CREDITI

Sono diversi i professionisti che hanno preso parte al progetto

MediaWorld – Credits  

  • Marketing Director: Francesco Sodano 
  • Brand & ATL Media Department Head: Mauro Miccoli 
  • Senior ATL media buying Specialist: Luca Mondo 
  • Brand & Sponsorship Team Lead: Mattia Alberto De Marco 
  • Sponsorship Marketing Jr. Specialist: Alessia Bertonasco 
  • Brand Marketing Specialist: Erica Oltolini 
  • Trade Marketing Department Head: Francesca Gatti 
  • Trade Marketing Manager & “Own Brands” Project Leader: Giovanni Gualco 
  • Senior Trade Marketing Specialist: Debora Gorla 
  • Content Marketing Department Head: Margherita Dongiovanni 
  • Art Direction Manager: Fernando Conti 
  • Off-line Content Manager: Andrea Petoletti 
  • Social Media Specialist: Giulia Casiraghi 
     

