Milano Cortina 2026: Grana Padano accende la passione dei Giochi

Milano, Cortina, Livigno e i territori di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige si preparano ad accogliere atleti e appassionati da tutto il mondo in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

In questo contesto si inserisce il percorso di presenza e valorizzazione promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano, che fino al 15 marzo accompagnerà il pubblico internazionale alla scoperta del formaggio DOP più consumato al mondo, nel suo ruolo di sponsor ufficiale di Milano Cortina 2026.

Dal 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione dei Giochi, in Piazza XXV Aprile a Milano aprirà lo Showcase esperienziale Grana Padano, spazio di incontro e coinvolgimento dove vivere l’atmosfera olimpica attraverso esperienze interattive, attività digitali, degustazioni e momenti di scoperta del gusto e della filiera produttiva.

Leggi anche: MILANO CORTINA 2026, TUTTI GLI SPOT E LE INIZIATIVE DEI BRAND

Già da oggi, 5 febbraio, il Consorzio è inoltre presente nel cuore di Milano con la VIP Lounge di San Babila, luogo dedicato sia all’accoglienza del pubblico sia alle relazioni B2B, dove ogni pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00, sarà possibile partecipare a una speciale merenda firmata Grana Padano.

“Milano Cortina 2026 rappresenta una straordinaria opportunità per il Grana Padano DOP, che negli ultimi anni ha visto l’export superare il mercato nazionale – sottolinea Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano –. Il nostro obiettivo è lasciare un ricordo autentico e buone abitudini a tutti coloro che vivranno l’esperienza dei Giochi”.

Leggi anche: GRANA PADANO SPINGE GLI INVESTIMENTI PER LA COMUNICAZIONE IN VISTA DI MILANO-CORTINA

La presenza di Grana Padano si estenderà anche ai Villaggi Olimpici e Paralimpici di Milano e Cortina, riservati ad atleti e stampa, oltre che a Casa Italia nelle diverse sedi di Milano, Cortina e Livigno e al Villaggio Coldiretti di Bormio, con attività di rappresentanza istituzionale, relazioni e valorizzazione del prodotto.

“Da ogni luogo di incontro si leverà un forte ‘in bocca al lupo’ agli atleti in gara – aggiunge Zaghini – insieme a un sincero ringraziamento per la passione con cui incarnano i valori dello sport, contribuendo a rendere indimenticabili i Giochi Invernali Milano Cortina 2026”.

“Abbiamo immaginato la presenza di Grana Padano ai Giochi come un percorso esperienziale diffuso – conclude Mirella Parmeggiani, Responsabile Marketing e Comunicazione Italia del Consorzio Tutela Grana Padano - capace di creare relazione, emozione e coinvolgimento. Dallo Showcase alla VIP Lounge, ogni spazio è pensato per trasformare l’incontro con il prodotto in un momento memorabile di condivisione e scoperta del patrimonio agroalimentare italiano”.

Parallelamente, fuori dalle sedi di gara, Grana Padano animerà i Fan Village di Milano Cortina 2026, spazi ufficiali aperti a tutti, per vivere la magia dei Giochi oltre ai luoghi delle gare, situati in posizioni strategiche all’interno delle città ospitanti e in altre località di rilievo.