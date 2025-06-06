Mattel riorganizza il brand management: Roberto Stanichi nominato EVP e Chief Global Brand Officer

L’azienda annuncia un nuovo assetto organizzativo per rafforzare la gestione dei vari marchi e integrare marketing e strategie di licensing a livello globale. Stanichi succede a Lisa McKnight in uscita dopo 26 anni

Mattel, uno dei player globali più rilevanti nel settore dei giocattoli e dell’intrattenimento per famiglie, annuncia un nuovo assetto organizzativo volto a rafforzare la gestione dei brand e ad allineare più strettamente marketing e strategia.

La novità più rilevante è la nomina di Roberto Stanichi al ruolo appena creato di EVP e Chief Global Brand Officer, con la responsabilità di guidare l’intera organizzazione brand globale. Manager con 20 anni di esperienza in Mattel, Stanichi ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo del business Vehicles, portando Hot Wheels a consolidarsi come franchise numero uno al mondo e guidando il lancio della nuova piattaforma Mattel Brick Shop.

Stanichi succede a Lisa McKnight, EVP e Chief Brand Officer, che lascia Mattel dopo 26 anni di carriera, durante i quali ha trasformato Barbie nella property globale numero uno e contribuito al successo del film campione d’incassi, oltre a guidare iniziative come la Barbie Dream Gap Project.

Marketing integrato e coerenza cross-touchpoint

Con questa mossa, Mattel punta a una maggiore integrazione tra marketing e brand management per garantire coerenza in tutti i punti di contatto con il consumatore. La nuova struttura consentirà di ottimizzare risorse e capacità, in linea con la visione IP-driven (Intellectual Property driven) del gruppo, che negli ultimi anni ha visto un’espansione significativa nel licensing e nei contenuti entertainment, con il successo del film Barbie come caso emblematico.

Secondo il Ceo Ynon Kreiz, “Roberto ha saputo interpretare il challenger spirit di Hot Wheels e implementare la brand strategy Mattel attraverso prodotto ed esperienze. Ora porterà quella visione a tutto il portafoglio globale”.

Nuovi leader per Dolls e Vehicles

In parallelo, il gruppo annuncia nuove nomine che segnano un passaggio generazionale nella leadership:

Jamie Cygielman diventa Global Head of Dolls , con responsabilità su Barbie e American Girl;

diventa , con responsabilità su Barbie e American Girl; Ted Wu assume la guida di Vehicles and Building Sets ;

assume la guida di ; Krista Berger sarà SVP di Barbie, riportando direttamente a Cygielman.

Implicazioni per il marketing e la brand strategy

Il nuovo assetto conferma l’intenzione di Mattel di espandere il ruolo dei brand oltre il prodotto fisico, trasformandoli in piattaforme culturali capaci di generare esperienze, contenuti e collaborazioni cross-industry.

Per il mondo del marketing e della comunicazione, si tratta di un segnale chiaro: la sfida è costruire ecosistemi narrativi integrati, in cui prodotto, entertainment, licensing e touchpoint digitali operino in sinergia per rafforzare l’equity del brand e creare rilevanza culturale.