Iliad: Monica Maggioni e Marcello Ascani (Flatmates) entrano nell’Advisory Board

Iliad annuncia il rinnovo del proprio Advisory Board, organo consultivo che supporta l'azienda nelle scelte strategiche di posizionamento, comunicazione e sostenibilità. Nato nel 2021, l’Advisory Board di iliad riunisce cinque professionisti di comprovata esperienza in ambiti strategici, dall'economia alla scienza, dalla comunicazione al business, garantendo all'azienda un supporto multidisciplinare e di alto livello.

Iliad applica un principio di rinnovo periodico e parziale dell'Advisory Board, una scelta che favorisce la stabilità delle attività strategiche e al contempo l'ingresso costante di nuove visioni e competenze. Fanno il loro ingresso nell’Advisory Board di iliad Monica Maggioni, giornalista e scrittrice, già Presidente della Rai, Amministratore Delegato di Rai Com e prima donna Direttrice del TG1 e Marcello Ascani, imprenditore, content creator e fondatore dell’agenzia Flatmates.

I nuovi membri affiancano Luisa Torsi (Professoressa Ordinaria di Chimica presso l’Università di Bari e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei), Tommaso Valletti (Professore di Economia all’Imperial College di Londra, già Chief Competition Economist della Commissione Europea) e Francesca Reich (Membro del CdA di Banca Mediolanum e di Tinexta, già CEO dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

"In un contesto di mercato sempre più complesso e competitivo, poter contare su professionisti di alto profilo con visioni complementari è un vantaggio determinante. Sono certo che l’Advisory Board, che si conferma un pilastro della nostra governance, continuerà ad accompagnarci con determinazione e visione nell'affrontare le sfide future”, dice Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad.

Iliad ringrazia nella nota stampa Francesco Profumo (Professore Ordinario del Politecnico di Torino e Presidente di Isybank), Maria Latella (Giornalista e collaboratrice Rai e Il Sole 24 Ore) e Barbara Cominelli (Presidente ULI Italy) che concludono il loro mandato nell’Advisory Board dopo quattro anni di attività.