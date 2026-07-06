Hyundai Motor Company è Official Automotive Partner della UEFA Champions League

Hyundai Motor Company ha annunciato un accordo pluriennale in qualità di Official Automotive Partner della UEFA Champions League. La partnership sottolinea l’impegno dell’azienda nei confronti del calcio per europeo club ai massimi livelli. L’accordo prende il via con la stagione 2026/27 e proseguirà fino al termine della stagione 2030/31.

Il calcio è un territorio familiare per Hyundai e la UEFA Champions League estende questo impegno al vertice del calcio per club europeo.

Le analogie tra la UEFA Champions League e Hyundai vanno oltre la loro dimensione internazionale: le squadre che partecipano alla competizione riuniscono talenti provenienti da ogni parte del mondo. “Il calcio fa parte di Hyundai da quasi 30 anni. È uno degli strumenti più potenti per unire le persone, superando lingue, confini e generazioni”, ha dichiarato José Muñoz, Presidente e Chief Executive Officer di Hyundai Motor Company. “La UEFA Champions League è il miglior calcio per club al mondo, giocato ogni settimana davanti ai tifosi più appassionati d’Europa. Dopo l’impegno di Hyundai ai Mondiali di questa estate, la UEFA Champions League rappresenta una piattaforma ideale per mostrare i nostri modelli dal design ricercato e dotati delle funzionalità che i tifosi apprezzano. Sono di Madrid, quindi ho seguito questa competizione per tutta la vita. Sono personalmente entusiasta di poter entrare in contatto con i tifosi in tutta Europa. È un momento ideale per celebrare il calcio con Hyundai”.

Nell’ambito della propria visione di Brand “Progress for Humanity”, Hyundai si impegna ad ampliare le opportunità e a contribuire a un futuro più inclusivo per la società. Attraverso questa partnership con UC3, la joint venture di UEFA con European Football Clubs, il coinvolgimento nella UEFA Champions League e le proprie soluzioni di mobilità, Hyundai punta a unire persone di culture e comunità diverse in tutta Europa, coinvolgendo milioni di tifosi e generando al contempo un impatto positivo per la società.

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Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director di UC3 dichiara: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Hyundai come Official Partner della UEFA Champions League. Hyundai vanta una lunga storia di sostegno al calcio ai massimi livelli e una forte convinzione nel suo potere di unire le persone. Non vediamol’ora di costruire una partnership che nei prossimi anni possa trasformare questa ambizione condivisa in esperienze concrete per i tifosi di tutto il mondo”.