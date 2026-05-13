Honda sceglie Andy Diaz come ambassador di HR-V Full Hybrid

Honda Auto Italia sceglie Andy Diaz Hernandez, campione del mondo indoor e bronzo olimpico nel salto triplo, come ambassador del Suv HR-V Full Hybrid. "Un incontro che nasce da una visione condivisa: affrontare ogni sfida con determinazione per superare i propri limiti e trasformare i propri sogni in realtà attraverso un percorso concreto di crescita e miglioramento continuo", si legge nel comunicato stampa. L'atleta sarà protagonista di attività promozionali social e digital che saranno sviluppate durante tutto il corso del 2026 e durante le sue competizioni.

La storia dell'atleta rappresenta un esempio di coraggio, sacrificio e rinascita. Nato a Cuba il 25 dicembre 1995 e diventato cittadino italiano nel 2023, Andy ha costruito il proprio percorso umano e sportivo attraverso studio, disciplina e una continua ricerca del miglioramento. L’Italia ha rappresentato per lui una nuova possibilità, una rivincita personale e professionale, fino a diventare una vera e propria casa, dentro e fuori la pista.

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«Andy Diaz incarna perfettamente i valori che da sempre guidano Honda: determinazione, capacità di reinventarsi e fiducia nel futuro. Il suo percorso umano e sportivo è una testimonianza concreta di cosa significhi credere nei propri sogni e lavorare ogni giorno per trasformarli in realtà. Siamo orgogliosi di affiancarlo in questo nuovo capitolo del suo cammino, certi che insieme potremo ispirare le persone a guardare al futuro con energia e ambizione», dichiara Simone Mattogno, Head of Automobile Division di Honda Motor Europe Ltd. Italia.

“Sono onorato di poter affiancare, con i miei risultati e il mio impegno, il prestigioso brand Honda, che racchiude nella sua storia e nella sua ricerca i miei stessi valori di vita, ed il sogno di fare sempre di meglio per andare oltre. La ricerca del risultato è parte del mio cammino di vita. Sono certo che assieme troveremo le migliori performance e che festeggeremo insieme i miei/nostri prossimi traguardi”, afferma il triplista italiano Andy Diaz.

Il Ceo di Gruppo Matches e manager di Andy, Andrea Cicini, a sua volta commenta così: “Ogni atleta insegue un sogno, una visione, cade e si rialza più forte di prima, con una nuova motivazione e rinnovata determinazione. Ricerca e successo sono processi di crescita che costituiscono l’anima non solo di un atleta, ma anche di un grande marchio quale appunto HONDA, che con il suo fondatore Soichiro Honda, tracciò con chiara visione il suo futuro, con “The Power of Dreams”. Come manager di Andy, sono felicissimo e ringrazio Honda nel credere in questo ragazzo, atleta supersonico con una storia di vita capace di emozionare e ispirare”.