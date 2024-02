La compagnia aerea è in pole nel bando per l’affidamento di servizi di marketing digitale turistico per la promozione della “Destinazione Calabria”. Tra le possibili aggiudicatarie di parte dei progetti anche Tbwa\Italia, Pomilio Blumm, East Media ed Energent. Il contratto è triennale

Una compagnia aerea è in testa nei quattro lotti del bando di gara indetto dalla Regione Calabria per l’affidamento dei servizi di marketing digitale turistico per la promozione della “Destinazione Calabria” in Italia e all’estero. Un appalto con un valore totale stimato di 47 milioni di euro, Iva esclusa, per un contratto della durata di 36 mesi. Secondo quanto ha avuto modo di appurare Engage, dopo l’apertura delle buste tecniche e di quelle con le offerte economiche, il gruppo irlandese Ryanair si è posizionato in prima posizione in tutti e quattro i lotti, precedendo alcuni operatori storici del mercato pubblicitario nazionale.

L’Aeroporto di Reggio Calabria è tra l’altro diventato di recente una nuova base della compagnia guidata dall’amministratore delegato Michael O’Leary. Domani O’Leary e il governatore regionale Roberto Occhiuto presenteranno alla stampa le otto nuove rotte in partenza dalla scalo intitolato a Tito Minniti.

La procedura di selezione ha come oggetto l’affidamento di servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale al fine di rafforzare l’immagine del territorio calabrese sui mercati nazionali e internazionali e incentivare nuovi flussi turistici. Più nello specifico, come si legge nel capitolato di gara, "l'intento è quello di intercettare i viaggiatori che utilizzano l'aereo quale mezzo di trasporto, con l’obiettivo di incrementare nell’arco di vita del progetto, almeno del 10% il flusso passeggeri negli scali calabresi". Tra i servizi richiesti figurano l'elaborazione dei contenuti, la pianificazione ed esecuzione della campagna di digital marketing, il monitoraggio e l'analisi delle diverse iniziative.

Il primo lotto, del valore di 10,5 milioni di euro, riguarda le attività in almeno tre mercati tra Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Portogallo; il secondo conta su uno stanziamento di 11,5 milioni di euro per almeno tre mercati tra Albania, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Germania Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca e Malta; il terzo, 5 milioni di euro, riguarda tre mercati tra Ungheria, Polonia, Turchia, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Moldavia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro; l’ultimo, per 20 milioni di euro, è infine relativo alle attività in Italia in almeno tre regioni tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.

Secondo quanto previsto dal bando di gara, al primo classificato, e dunque a Ryanair nel caso di aggiudicazione definitiva, “potranno essere affidati appalti specifici fino ad un importo massimo stimato pari del 65% dell’importo stimato” di ciascun lotto. Il 20% andrà al secondo classificato, il 10% al terzo. Dietro Ryanair si sono posizionate: nel primo e nel secondo lotto Tbwa\Italia, Pomilio Blumm, Energent, InRete e Digital Angels; nel terzo East Media, Pomilio Blumm, Energent, InRete e Digital Angels; nel quarto, infine, Tbwa\Italia, Energent, Pomilio Blumm, InRete e Digital Angels. Ad ottenere parte degli incarichi potranno essere dunque anche Tbwa\Italia, Pomilio Blumm, East Media ed Energent.

In tutti e quattro i lotti è stata esclusa invece dalla procedura Universal Marketing, nel primo un’altra nota compagnia area, EasyJet.

