Regione Calabria cerca agenzie per le campagne digital per la promozione turistica. Bando da 47 milioni

La gara è suddivisa in 4 lotti. La durata dell'incarico è di 3 anni

La Regione Calabria ha indetto un bando di gara del valore di 47 milioni di euro, esclusa l'Iva, per l’affidamento di servizi di marketing digitale turistico per la promozione della “Destinazione Calabria” per 36 mesi (qui i documenti).

Leggi anche: TUTTE LE NEWS SULLE GARE CREATIVE E MEDIA

Suddivisa in 4 lotti, la procedura di selezione ha come oggetto l’affidamento di servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale al fine di rafforzare l’immagine del territorio calabrese sui mercati nazionali e internazionali e incentivare nuovi flussi turistici. Tra i servizi richiesti, quindi, l'elaborazione dei contenuti, la pianificazione ed esecuzione della campagna di digital marketing, il monitoraggio e l'analisi delle diverse iniziative.

Il progetto nasce per valorizzare la Calabria nel suo complesso, attraverso la realizzazione di una serie di azioni di promozione e comunicazione da svolgere almeno attraverso i seguenti strumenti: sito web, Facebook, Instagram e direct email.

Il termine per il ricevimento delle offerte è l’8 gennaio 2024 alle ore 12 con apertura delle offerte il 9 gennaio alle 10.

Bando di gara della Regione Calabria. I lotti

Le agenzie possono presentare offerta per tutti i lotti ed essere aggiudicatari per uno o più lotti.

Il primo lotto, del valore di 10.500.000 euro, Iva esclusa, riguarda i servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria su almeno tre mercati tra i seguenti: Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Portogallo.

Il lotto 2 è relativo ai servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria su almeno tre mercati tra i seguenti: Albania, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Germania Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Malta. Il valore, IVA esclusa, ammonta a 11.500.000 euro.

Il terzo lotto, da 5 milioni di euro, riguarda i medesimi servizi su almeno tre mercati tra i seguenti: Ungheria, Polonia, Turchia, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Moldavia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro.

L'ultimo lotto comprende la promozione del territorio su almeno tre mercati tra i seguenti: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria. Il valore, IVA esclusa, è di 20.000.000 ddi euro.