InPlace sceglie Leo Burnett e lancia la pubblicità “Dal contatto al contratto”

Nuova agenzia pubblicitaria per InPlace: l’agenzia per il lavoro 100% digitale ha infatti deciso di passare sotto le cure di Leo Burnett, e torna in comunicazione per presentarsi come una rivoluzione nel mondo del lavoro.

Unica agenzia per il lavoro 100% digitale in Italia, InPlace si rivolge a chi cerca e a chi offre lavoro con l’obiettivo di creare il match perfetto tra aziende e candidati in pochi click, gestendo tutto il processo online, evitando sprechi di tempo e lunghe pratiche burocratiche. In altre parole, la sfida lanciata da InPlace è quella di “rendere i processi di assunzione e la gestione di personale semplice, veloce e sicura in un mercato che evolve e si trasforma”, come ricorda il Direttore Generale Mario Di Maolo.

Leo Burnett, un lavoro a 360 gradi

Partendo da queste premesse, il team di Leo Burnett ha lavorato a 360°, sviluppando una nuova visual identity e un nuovo linguaggio chiaro, proprietario e d’impatto. Elementi che si ritroveranno non solo in tutti gli asset di comunicazione, ma anche nel sito e nell’app del brand, del tutto rivisti dal punto di vista della UX.

L’approccio dell’agenzia è stato quello di creare un vero e proprio “linguaggio”, in cui visual identity e tone of voice lavorano insieme per trasmettere l’immagine di un brand che semplifica la vita, in grado di comprendere le esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma allo stesso tempo capace di non prendersi troppo sul serio, di parlare in modo immediato e diretto, senza fronzoli e con la giusta dose di ironia.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2024, I NUOVI SPOT IN PARTENZA

Tutto questo si riflette anche nella nuova campagna pubblicitaria, caratterizzata dal payoff "dal contatto al contratto". la creatività mira a posizionare InPlace come nuovo player sul mercato, incrementando la visibilità del brand e raccontando in modo semplice ed immediato la sua value proposition. La campagna cross canale prevede una video strategy multi-soggetto; contenuti social, digital e una pianificazione con soggetti ad hoc nelle principali stazioni italiane. Il centro media che si è occupato della pianificazione è Starcom.

Qui sotto, uno dei soggetti:

Chi lavora alla nuova comunicazione di InPlace: i crediti

La nuova campagna di comunicazione di InPlace è frutto del lavoro di un ampio numero di professionisti, che si estende alla casa di produzione Prodigoius e alla web agency Agile. Ecco i nomi elencati nei crediti:

Leo Burnett

Giuseppe Pavone e Luca Ghilino_ Executive Creative Directors

Lorenzo Della Giovanna_ Creative Supervisor

Matteo Laconca_ Creative Supervisor

Acsinia Messina_ Head of client Service

Raffaello Dell’Anna _ Account Director

Federica Rosa _ Account Executive

Ilaria Fruscio_ Chief Strategy Officer

Stefano Costamagna_ Planning Director

Alessandro Piras _ Social Media Lead

Annalisa Galbiati _ Social media Manager

Stelio Spadaro_Managing Director

Christian Popodi_Digital Creative Director

Mila Gorini_Digital Art Director

Barbara Berardi_Content Manager

Mariavittoria Maffei_Junior project manager

Paolo Nava_Digital Copywriter

Prodigious

TV Producer Coordinator: Federica Manera

TV Producer: Daniela Capua

Head of Post Production: Alfredo Beretta

Post Producer: Rosa Anna Fullone

Editor Offline: Samuele Schiavo

Editor Online: Samuele Schiavo

Vfx Compositor: Adolfo Navire

Color Correction: Daniel Pallucca

Audio/Musica: Top Digital

Agile