Dr.Feel rafforza il management: Alessia Morichi nominata Chief Marketing Officer

Con un percorso internazionale tra Google, Silicon Valley e digital health, Alessia Morichi entra in Dr.Feel per guidarne la strategia di marketing e brand

Dr.Feel, servizio digitale di lifestyle healthcare dedicato alla salute e al benessere entrato in Wellness Holding nel 2025, rafforza il proprio management con la nomina di Alessia Morichi a Chief Marketing Officer. L'ingresso della manager accompagna una nuova fase di crescita dell'azienda, impegnata ad accelerare lo sviluppo del brand, l'innovazione di prodotto e il consolidamento della propria presenza nel mercato della digital health e del welfare. La nomina rappresenta inoltre un "ulteriore passo nel percorso di Dr.Feel verso la costruzione di un management sempre più solido, diversificato e orientato alla valorizzazione della leadership femminile, nella convinzione che competenze, esperienze e punti di vista differenti costituiscano un valore aggiunto in termini di innovazione e crescita", spiega l'azienda nel comunicato.

Nel ruolo di Chief Marketing Officer, Morichi guiderà la strategia di marketing e comunicazione di Dr.Feel, con l'obiettivo di integrare sempre più efficacemente brand, prodotto, customer experience e sviluppo del business, accompagnando la crescita dell'azienda e consolidandone il posizionamento nel mercato del benessere personale e nel mondo welfare.

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Ecco il commento di Alessandro Fazio, CEO di Dr.Feel: "Stiamo entrando in una nuova fase di crescita che richiede competenze sempre più trasversali, capaci di mettere in connessione brand, prodotto e sviluppo del business. Alessia porta in Dr.Feel una combinazione rara di esperienza internazionale, mentalità imprenditoriale e profonda conoscenza del settore healthcare. Il suo percorso tra big tech, startup e digital health rappresenta un valore strategico per accompagnare l'evoluzione dell'azienda. Siamo inoltre orgogliosi di continuare a rafforzare una leadership sempre più inclusiva, convinti che la diversità di esperienze e punti di vista sia un acceleratore di innovazione e crescita e ci permetta di offrire servizi sempre più orientati ad una presa in carico completa e personalizzata".

"Entrare in Dr.Feel in questo momento rappresenta una sfida professionale e personale. Credo fortemente nella visione di far leva sullo stile di vita per far vivere le persone in salute e a lungo. In Dr.Feel l’innovazione non è solo nella tecnologia, ma anche in un nuovo approccio alla cura. Il mio obiettivo sarà costruire un approccio al marketing sempre più integrato con il prodotto e con la crescita del business, contribuendo a rafforzare il posizionamento di Dr.Feel come punto di riferimento nel panorama italiano della salute e del benessere", conclude Alessia Morichi, Chief Marketing Officer di Dr.Feel.

Un percorso internazionale tra big tech, startup e digital Health

Con oltre quindici anni di esperienza internazionale nel marketing, nella crescita di prodotti digitali e nella costruzione di brand, Alessia Morichi porta in Dr.Feel un percorso maturato tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti, in realtà che spaziano dalle big tech alle startup e scale-up innovative.

Negli anni ha contribuito al lancio e alla crescita di prodotti digitali in Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, sviluppando competenze trasversali in marketing, go-to-market e product growth. Ha poi scelto di concentrare il proprio percorso professionale nell'healthcare e nella digital health: durante l'esperienza nella Silicon Valley ha co-fondato una startup dedicata alla salute femminile, sostenuta da investitori e business angel internazionali, maturando una solida visione imprenditoriale sulle dinamiche di crescita delle aziende innovative.

Prima di entrare in Dr.Feel, ha guidato il Marketing & Comunicazione di Elty, società di digital health del Gruppo Unipol.