Dalfilo lancia sui social il telo mare con Portofino Dry Gin. Budget 2025 a oltre +20%

Il brand di biancheria per la casa tornerà in tv e radio per la fine dell'anno. L'intervista a Eleonora Monteleone, International Project & Campaign Manager di Dalfilo

Il brand 100% Made in Italy di biancheria per la casa Dalfilo si avvicina all'estate lanciando un telo mare assieme a Portofino Dry Gin, che sarà presentato sui social network, prepara le campagne per la fine dell'anno e incrementa il budget investito in comunicazione nel 2025 di oltre il 20%. Ne parliamo con Eleonora Monteleone, International Project & Campaign Manager dell'azienda.

Il telo mare Dalfilo & Portofino Dry Gin protagonista sui social

Il telo mare Dalfilo & Portofino Dry Gin creato in limited edition per questa stagione è un omaggio alla cittadina ligure e alla sua atmosfera senza tempo, è un invito a rallentare, respirare e lasciarsi avvolgere dal fascino della Liguria.

Realizzato nella spugna classica Dalfilo da 450 gr/m2 - 100% cotone, il nuovo telo mare è frutto di una particolare lavorazione, ottenuta combinando una trama e due orditi a tensioni differenti con filati a torsione soffice, che dona al tessuto morbidezza e un’elevata capacità di assorbenza. Le righe regolari da 8,5 cm, nei toni del blu e del verde, - colori istituzionali di Portofino Dry Gin - evocano le profondità del mare e l’eleganza retrò degli ombrelloni della Riviera.

Si tratta di un progetto che rappresenta la visione di Dalfilo di creare prodotti di alta qualità che raccontano un territorio e un’estetica ben precisa, per offrire un

oggetto che non è solo funzionale, ma anche evocativo.

Eleonora Monteleone, International Project & Campaign Manager di Dalfilo ha raccontato a Engage che «Questo nuovo telo mare realizzato con Portofino Dry Gin, come gli altri prodotti nati in collaborazione, è protagonista di attività di comunicazione. Dopo un teaser sui social che ha anticipato il lancio, il telo è ora al centro di una narrazione articolata che segue il concept The Summerists, che racconta l'eccellenza di due realtà italiane, soprattutto su Instagram».

Tv, radio e social nel media mix di Dalfilo

L'attività dedicata al telo mare realizzato con Portofino Dry Gin non è l'unico progetto di comunicazione che lancia Dalfilo quest'anno. «Presentiamo nuove campagne per far conoscere prodotti nuovi o le promozioni stagionali. Siamo in comunicazione 365 giorni l'anno», spiega Eleonora Monteleone.

«La nostra strategia in generale si concentra sulla narrazione della tradizione del lavorazione del prodotto a mano. In un mondo frenetico, raccontiamo il saper aspettare un prodotto fatto con cura. Le attività si adattano al periodo dell'anno: con l'avvicinarsi delle vacanze e l'arrivo del caldo, ad esempio, spingiamo i completi termoregolatori e i prodotti per i viaggi, con i saldi la possibilità di avere prodotti Made in Italy a un costo più accessibile. Alterniamo comunicazioni più commerciali a momenti più emozionali. Per il Black Friday puntiamo su un tono amichevole ma istituzionale, in altri periodi sullo storytelling».

Per quanto riguarda i mezzi, «A fine anno presidiamo la tv e la radio, in questa stagione, invece, siamo più attivi sui social, in particolare LinkedIn, TikTok e Instagram. Inoltre, abbiamo aperto il nostro primo negozio a settembre e anche le nostre vetrine raccontano quello che mostriamo online», dice la manager.

La creatività degli spot tv e radio è a cura dell'azienda, che collabora con Asset Media per la pianificazione.

«Il budget investito dall'azienda quest'anno in comunicazione è in crescita di più del 20%, con il digital che pesa più del 50%», conclude Eleonora Monteleone.