Bluserena nomina Antonello Padolecchia nuovo Group Director of Marketing & Communication

Il manager guiderà le strategie di comunicazione e marketing del gruppo alberghiero per rafforzare la presenza del brand sul mercato

Bluserena Hotels & Resorts ha annunciato l’ingresso di Antonello Padolecchia nel ruolo di Group Director of Marketing & Communication. Il manager avrà il compito di dirigere le strategie di marketing e comunicazione dell’azienda, con l’obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato e promuoverne la crescita.

La catena Bluserena, che attualmente conta 13 strutture di categoria 4 e 5 stelle situate tra le principali destinazioni balneari italiane e nel comprensorio sciistico della Vialattea in Piemonte, rafforza così il proprio assetto manageriale in un’ottica di sviluppo.

Padolecchia ha conseguito la laurea in Economia a Bari, un MBA nel Regno Unito – dove nel 2015 è stato nominato “MBA Alumnus of the Year” – e ha completato un Executive Program a Stanford nel 2019, con focus su Big Data e decisioni strategiche.

Nel corso della sua carriera, ha maturato esperienze nel marketing di brand internazionali del lusso. Ha ricoperto incarichi nella direzione dell’espansione digitale ed e-commerce in Natuzzi, ed è stato responsabile del progetto omnicanale e della divisione Brand Extension & Ecommerce di Maserati.

Marcello Cicalò, CEO di Bluserena, ha commentato la nomina sottolineando il contributo che l’esperienza di Padolecchia potrà portare in termini di visione strategica e innovazione "La sua esperienza e la sua visione strategica offriranno un prezioso contributo alla nostra crescita, accompagnandoci con nuove idee e prospettive lungo il nostro percorso”. Dal canto suo, Padolecchia si è definito “felice di entrare a far parte di Bluserena, un brand dinamico e ambizioso. Affronto questa nuova avventura professionale con entusiasmo, energia e fiducia, sostenuto dalla forza di un team talentuoso e proattivo”.