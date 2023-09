Bper Banca ha scelto Webranking per la gestione delle campagne a performance. L’agenzia guidata da Nereo Sciutto, infatti, ha vinto la gara che vedeva coinvolti diversi altri centri media, aggiudicandosi la gestione degli investimenti pubblicitari con obiettivo performance e consolidando la partnership strategica con Bper Banca.

Leggi anche: TUTTE LE NEWS SULLE GARE

Dal 2020, Webranking è partner strategico dell'istututo per i servizi Seo e la consulenza di User Experience (UX/UI), che -negli ultimi anni- hanno visto tra i progetti maggiori il redesign del sito di Bper Banca e la progettazione di quello destinato all’estero, nonché il restyling del portale del Banco di Sardegna, istituto di credito territoriale del Gruppo Bper.

Dal 2023, il perimetro della consulenza strategica si estende quindi, grazie alla gara, alla gestione delle campagne performance, unita a progetti social speciali legati a iniziative corporate e collaborazioni istituzionali come quella insieme a Wwf.

Roberta Sanzani, Paid Media Director di Webranking, ha commentato il nuovo incarico con queste parole: “Siamo entusiasti di affiancare il Gruppo Bper, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi attraverso il media digitale. Questa nuova opportunità per un cliente così importante contribuisce a consolidare Webranking come una delle grandi agenzie media italiane e sono orgogliosa della crescita che abbiamo vissuto in questi anni. Non posso che ringraziare BPER Banca per la fiducia in un progetto davvero sfidante e quindi motivante per il team.“