C’è un aggiornamento nella gara (leggi qui) indetta da Trentino Sviluppo S.p.A. per l’affidamento dei servizi di post-produzione delle campagne di comunicazione stagionali. Dopo l’apertura delle buste, sono emersi i punteggi complessivi più alti nei due lotti, delineando i potenziali vincitori dell’accordo quadro dal valore complessivo di 820.000 euro.

Nel primo lotto, dedicato alla post-produzione delle campagne istituzionali legate al branding (per un valore stimato di 546.700 euro), è Digical a risultare in testa alla graduatoria. L’agenzia calabrese di comunicazione integrata, con sede a Cosenza, vanta una solida esperienza nel lavoro con enti pubblici in tutta Italia. Tra gli incarichi recenti figurano la gestione della comunicazione per i programmi FSE+ e FESR della Regione Veneto e per il FESR della Regione Sicilia.

Nel secondo lotto, dal valore stimato di 273.300 euro e dedicato a progetti digitali e verticali, il punteggio più alto è stato assegnato a The Dino Stories, casa di produzione video fondata nel 2017 a Milano da un gruppo di professionisti provenienti dal mondo della televisione e della pubblicità. L’azienda è attiva su tutto il territorio nazionale, specializzata nella realizzazione di contenuti video per campagne creative e istituzionali.

L’aggiudicazione ufficiale avverrà dopo le verifiche di rito.

