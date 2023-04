The Skill, Giovanni Cioffi alla guida dell'Area Health & Pharma

Giovanni Cioffi, già esperto del Ministro e portavoce del Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, durante il governo guidato da Mario Draghi, assume la guida dell’Area Health & Pharma di The Skill.

Con il nuovo ingresso, The Skill si propone di proseguire il percorso di crescita nel settore sanitario e farmaceutico. La società guidata di Andrea Camaiora, infatti, ha via via convinto la Società italiana di Chirurgia, fin dai tempi in cui era presieduta da Marco Montorsi, rettore dell’Università dell’Humanitas; Intexo, importante società specializzata in patient access e regulatory affairs; l’Associazione dell’ospedalità privata della Lombardia (Aiop); l’Istituto zooprofilattico delle Venezie; le terme di Abano; l’Ulss 6 Euganea e, sempre in Veneto, il Gruppo Pederzoli. Mentre in Puglia, segue l’Opera Don Pasquale Uva del Gruppo Telesforo.

Cioffi, giornalista, classe 1991, si è laureato in giurisprudenza presso l'ateneo Luiss Guido Carli di Roma con una tesi dal titolo «Il recente dibattito sull’accertamento del fatto nel processo».

Durante l’esperienza del governo Draghi, Giovanni Cioffi si è occupato di numerosi dossier: dall’andamento della curva pandemica, con la comunicazione delle necessarie contromisure adottate dall’esecutivo, alla peste suina africana, dall’edilizia ospedaliera al variegato tema delle dipendenze e delle possibili soluzioni, farmaceutiche e non, dal binomio sport e salute al ruolo di commissario per la commissione giudicatrice nei servizi di produzione di contenuti editoriali e di media relations del Ministero della Salute.

Andrea Camaiora, Ceo di The Skill, commenta: «Quello di Giovanni Cioffi non è un arrivo, ma un ritorno a casa. Ha scelto di tornare da noi dopo una forte e qualificante esperienza istituzionale che gli aveva aperto molte strade alternative. Credo sia particolarmente significativo che abbia preferito The Skill e di questo lo ringrazio. Con l’individuazione di Cioffi quale Head of Health & Pharma, la nostra società segna un punto importante nel suo percorso di crescita e maturazione».

The Skill nasce quale Studio di comunicazione specializzato nelle vicende mediatico giudiziarie e di crisi nel 2018 e successivamente cresce fino a strutturarsi in una holding della comunicazione con apposite unit dedicate all’informazione (Beemagazine.it), al podcasting (On Air! The Skill), all’editoria Press The Skill) e alla formazione (Learn The Skill).

Con la cura delle vicende mediatico giudiziarie connesse ai casi dei dispositivi anti Covid della prima stagione di lotta al virus, del processo per inquinamento Pfas in Veneto e del processo sul crollo del Ponte di Genova, la società fondata da Andrea Camaiora vede il mercato confermarla quale punto di riferimento per i casi più difficili.

La classifica redatta annualmente dal quotidiano economico finanziario Italia Oggi colloca The Skill al terzo posto nella cura degli studi legali e professionali.