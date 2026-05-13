Gara media Trentino Marketing, Starcom in pole ma scatta la verifica sull’offerta

L'agenzia di Publicis Groupe precede nella classifica WPP, Mediaplus e il RTI Angels for Gov-EY Advisoring. Il valore complessivo dell’appalto, includendo rinnovo e varianti, può arrivare fino a 72 milioni di euro

Starcom Italia conquista il primo posto nella graduatoria provvisoria della gara europea indetta per l’affidamento del servizio di centro media per le campagne pubblicitarie online e offline di Trentino Marketing, ma l’offerta presentata sarà sottoposta a una verifica di congruità a causa del ribasso economico proposto.

La seconda seduta di gara, svoltasi oggi, 19 marzo 2026, in modalità telematica, ha visto il seggio esaminare gli esiti della valutazione tecnica e procedere all’apertura delle offerte economiche delle società partecipanti. Dal punto di vista qualitativo, Starcom aveva già ottenuto il miglior punteggio tecnico con 84,33 punti, precedendo Mediaplus (75,66), WPP (72,37) e il raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da Angels for Gov (Digital Angels) con EY Advisoring (61,19). Il vantaggio è stato ulteriormente consolidato nella fase economica, grazie a un’offerta pari a circa 105 mila euro e a un ribasso del 89,67%, superiore rispetto a quello proposto dagli altri concorrenti (81,80% Wpp, 29,65% Mediaplus e 18,17% Angels for Gov con EY Advisoring).

La combinazione dei risultati tecnici ed economici ha determinato la graduatoria complessiva finale: Starcom si è classificata al primo posto con 99,33 punti, seguita da WPP con 86,05, Mediaplus con 80,60 e dal RTI Angels for Gov con EY Advisoring con 64,23 punti.

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Nonostante il risultato favorevole, l’iter non si conclude con l’individuazione del primo classificato. La normativa di gara prevede infatti specifici controlli nei casi in cui un’offerta presenti elementi potenzialmente anomali. Nel caso di Starcom, il punteggio tecnico ottenuto supera la soglia dei quattro quinti del massimo previsto e il ribasso economico risulta superiore di oltre il 20% rispetto alla media dei ribassi presentati dagli altri concorrenti.

Per questo motivo la documentazione è stata trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che dovrà verificare la congruità, la sostenibilità e la reale fattibilità dell’offerta. Solo al termine di questa fase sarà possibile confermare o meno l’esito della procedura.

L’accordo quadro ha una durata prevista di 36 mesi e un valore stimato di 30 milioni di euro al netto dell’Iva, destinato alla pianificazione e gestione delle campagne pubblicitarie online e offline di Trentino Marketing in Italia e all’estero. Il piano media comprende investimenti consistenti sia sui canali tradizionali sia sul digitale, con una forte incidenza delle attività su Google Ads e Meta, oltre a campagne dedicate ai mercati internazionali e in particolare all’area DACH (Germania, Austria e Svizzera). Il valore potenziale complessivo dell’appalto potrebbe inoltre raggiungere i 72 milioni di euro considerando rinnovo, opzioni e possibili variazioni contrattuali. Negli ultimi anni Trentino Marketing si è affidata a Mindshare, agenzia di Wpp, per la gestione media, mentre la creatività delle campagne è stata curata da Ogilvy.