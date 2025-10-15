Sofidel lancia gli Innovation Awards 2025 con Mentarossa per valorizzare le idee delle persone

La comunicazione interna non è più un semplice strumento di notifica, ma un asset strategico capace di rafforzare l’identità aziendale e favorire il coinvolgimento attivo delle persone. È da questa consapevolezza che nasce il nuovo progetto sviluppato da Sofidel, azienda tra i leader mondiali nella produzione di carta (tissue) per uso igienico e domestico, con sede a Porcari (Lucca), insieme a Mentarossa Comunicazione, agenzia creativa con base a Pisa e partner del gruppo da oltre sei anni. Una collaborazione solida, che ha permesso di costruire un percorso di employer engagement e talent scouting interno capace di coinvolgere tutte le country in cui l’azienda è presente.

L’obiettivo con cui è stata avviata l’iniziativa era valorizzare l’enorme patrimonio di idee, competenze e intuizioni che ogni giorno i dipendenti maturano sul campo. Da qui hanno poi preso forma i Sofidel Innovation Awards 2025, un contest pensato per trasformare la proattività in innovazione concreta. La progettazione ha avuto fin dall’inizio un respiro internazionale e inclusivo: la partecipazione è stata aperta a tutta la popolazione aziendale, indipendentemente dal ruolo o dalla sede, e sostenuta da una comunicazione multicanale capace di raggiungere ogni stabilimento, con materiali fisici e digitali coordinati tra loro.

Il cuore dell’iniziativa è una piattaforma unica, sviluppata da Mentarossa, dove sono confluiti i contributi e dove si è svolto l’intero processo di candidatura e valutazione. I partecipanti sono stati invitati a proporre idee in diverse aree di innovazione, dalla sostenibilità alla ricerca di nuovi prodotti, con un sistema di riconoscimenti chiaro e un momento conclusivo di racconto e condivisione dei progetti più meritevoli.

Linda Bonfanti, Corporate Training Manager Sofidel SpA, sintetizza con queste parole il valore dell’iniziativa: «l Sofidel Innovation Awards sono nati con la volontà di dare spazio alle idee di tutti, riconoscendo il valore di ogni contributo e promuovendo la partecipazione attiva. Mentarossa ci ha dato gli strumenti per valorizzare questa ricchezza interna, trasformando il coinvolgimento in un driver strategico di business».

L'approccio Mentarossa: creatività retail per la comunicazione interna

Il risultato nasce da un cambio di prospettiva che Mentarossa ha scelto di applicare con decisione: trattare la comunicazione interna con la stessa cura, forza creativa e visione strategica di una campagna retail. Non una semplice call amministrativa, dunque, ma un progetto narrativo, visivo e digitale pensato per stimolare la partecipazione.

La piattaforma è stata modellata su percorsi utente semplici e intuitivi, riducendo ogni frizione, mentre i contenuti hanno espresso con chiarezza non solo cosa veniva richiesto, ma anche perché e come ogni proposta potesse diventare parte del percorso strategico di Sofidel.

Come racconta Martina Pescioli, founder di Mentarossa, «il segreto dell’engagement è smettere di considerare i dipendenti un pubblico di ‘serie B’. Abbiamo applicato le nostre migliori metodologie creative e digitali per progettare una vera e propria campagna interna. Il contest è stato il mezzo: la vera conquista è aver trasformato la comunicazione interna in una piattaforma di dialogo bidirezionale e misurabile».

I risultati hanno confermato le aspettative e in molti casi le hanno superate. In poche settimane, fa sapere l'agenzia, il contest ha generato una partecipazione sorprendentemente vivace, con oltre 600 proposte provenienti da tutto il mondo. Numeri che raccontano molto più di un successo progettuale: dimostrano che, quando la comunicazione interna diventa un asset strategico e ben costruito, si trasforma in uno strumento potente di scouting dei talenti e di consolidamento del senso di appartenenza.