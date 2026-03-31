Regione Lazio: bando da 2,95 milioni di euro per la comunicazione dei fondi europei

La procedura è suddivisa in tre lotti. La presentazione delle offerte sarà possibile fino al 21 maggio

La Regione Lazio ha pubblicato un bando da 2.950.000 euro, con durata triennale, per servizi di comunicazione e informazione relativi ai programmi PR FESR 2021-2027, PR FSE+ 2021-2027 e alla comunicazione unitaria. Le offerte devono essere presentate entro il 21 maggio.

Il bando è suddiviso in tre lotti:

1,5 milioni di euro

895.000 euro

500.000 euro

Le attività del primo lotto riguardano la promozione del programma, la visibilità dei finanziamenti europei e la diffusione dei risultati ottenuti, con particolare attenzione a obiettivi legati a innovazione digitale, transizione ecologica, energia sostenibile, economia circolare, tutela ambientale e mobilità sostenibile. Per il PR FSE+, le azioni di comunicazione mirano a valorizzare interventi su occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile. La strategia di comunicazione unitaria sarà coordinata da una Cabina di Regia e articolata in due ambiti: uno trasversale (Interfondo) e uno dedicato ai singoli programmi.

La documentazione per partecipare alla procedura è disponbili qui.