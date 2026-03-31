Regione Lazio: bando da 2,95 milioni di euro per la comunicazione dei fondi europei

La Regione Lazio ha pubblicato un bando da 2.950.000 euro, con durata triennale, per servizi di comunicazione e informazione relativi ai programmi PR FESR 2021-2027, PR FSE+ 2021-2027 e alla comunicazione unitaria. Le offerte devono essere presentate entro il 21 maggio.
Il bando è suddiviso in tre lotti:
- 1,5 milioni di euro
- 895.000 euro
- 500.000 euro
Le attività del primo lotto riguardano la promozione del programma, la visibilità dei finanziamenti europei e la diffusione dei risultati ottenuti, con particolare attenzione a obiettivi legati a innovazione digitale, transizione ecologica, energia sostenibile, economia circolare, tutela ambientale e mobilità sostenibile. Per il PR FSE+, le azioni di comunicazione mirano a valorizzare interventi su occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile. La strategia di comunicazione unitaria sarà coordinata da una Cabina di Regia e articolata in due ambiti: uno trasversale (Interfondo) e uno dedicato ai singoli programmi.
La documentazione per partecipare alla procedura è disponbili qui.