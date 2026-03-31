Aipem: Paolo Molinaro dona l’agenzia ai suoi collaboratori storici

Dopo cinquant’anni alla guida di Aipem, e al compimento dei suoi 80 anni, Paolo Molinaro sceglie di chiudere il cerchio della propria storia imprenditoriale donando l’agenzia ai collaboratori storici con cui ha condiviso decenni di lavoro, responsabilità e crescita: Nicola Donda, Stefano Mainardis e Stefano Sebastianelli. «Ai miei collaboratori non lascio soltanto un’azienda. Dono una storia, dei valori e un modo di intendere il lavoro. Perché un’impresa non appartiene solo a chi la possiede, ma anche a chi la costruisce ogni giorno», dice Molinaro. Una decisione che affonda le sue radici nella visione di vita di Molinaro, oggi raccontati anche nel libro “L’arte di saperla raccontare”.

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Fondata a Udine nel 1975, Aipem nasce in un momento difficile, alle soglie del terremoto del Friuli. È proprio in quel contesto che prende forma il carattere dell’agenzia: resilienza, capacità di adattamento e volontà di affiancare le imprese nei momenti della ricostruzione aiutandole a raccontarsi e a crescere. In cinquant’anni di attività Aipem ha formato al suo interno tre generazioni di pubblicitari, collaborato con circa 250 aziende, realizzato oltre 3.000 campagne multimedia e sviluppato progetti in oltre 80 Paesi.

Oggi Aipem conta 18 dipendenti, circa 50 clienti attivi e un fatturato 2025 di 1,3 milioni di euro. Un percorso segnato anche da riconoscimenti internazionali di rilievo, tra cui il Leone d’Argento a Cannes (1993), che ha portato l’agenzia udinese su uno dei palcoscenici più autorevoli della comunicazione mondiale. Ma anche il fatto di essere stati pioniere del web alla fine degli anni Novanta e fra i primi a intuire le prospettive innovative offerte degli algoritmi dell’A.I., portando nella “piccola” Aipem clienti del calibro di Citroen Italia, Ayer, Electrolux Professional e Mercedes Italia.