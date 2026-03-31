Gruppo Matches si aggiudica la comunicazione istituzionale del Comune di Aosta

A pochi mesi dell’apertura di una sua sede ad Aosta, Gruppo Matches, l'agenzia guidata da Andrea Cicini, si è imposta nel bando per l’affidamento dei servizi di informazione e comunicazione istituzionale multicanale del Comune di Aosta, comprensivi della progettazione e gestione di campagne promozionali, produzione di contenuti editoriali e audiovisivi, gestione digital e social media e fornitura di materiali di comunicazione. L’incarico ha una durata prevista fino al 31 dicembre 2027 (con possibilità di proroga fino al 2028).

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L’agenzia affiancherà quindi il Comune di Aosta nella promozione capillare della sua attività, al fine di divulgarla in modo continuativo verso la cittadinanza e si occuperà, inoltre, di sviluppare la campagna di comunicazione specifica concernente la promozione del “Progetto – Destinationbarry”, del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 presso la Skyway di Courmayeur, che intende valorizzare l’icona del cane San Bernardo.

Dopo il recente incarico istituzionale per la comunicazione dell’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese in Italia, arriva dunque da Aosta un nuovo importante incarico per Gruppo Matches. “Una grande nuova occasione”, commenta Andrea Cicini, Ceo di Gruppo Matches, “specchio del grande lavoro di squadra svolto in questi anni su tutto il territorio nazionale e non solo, che segue l’ultimo investimento del Gruppo con l’entrata in squadra del Manager Rocco Schiavone, e l’apertura di un desk operativo dell’agenzia nel territorio della Valle d’Aosta”