Regione Calabria indice un bando da oltre 95 milioni di euro per il marketing turistico

La Regione Calabria punta sul rilancio della propria immagine e sulla promozione del territorio, pubblicando un nuovo bando di gara internazionale dal valore complessivo stimato di 95,2 milioni di euro, al netto dell'IVA. Una procedura che arriva dopo la precedente gara da 47 milioni di euro per la promozione turistica, il cui esito aveva sollevato polemiche e perplessità anche da parte di UNA – Aziende della Comunicazione Unite per l'aggiudicazione dei quattro lotti a Ryanair.

Il nuovo bando di gara, denominato "Orizzonte Calabria", mira ad affidare i servizi di ideazione, produzione, pianificazione, gestione e rendicontazione di campagne di marketing territoriale digitale dedicate al brand "Destinazione Calabria". L'iniziativa si svilupperà attraverso un accordo quadro volto a intercettare flussi turistici sia su scala nazionale che nei principali mercati del continente europeo.

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L'appalto è stato suddiviso in due lotti geografici distinti, per ciascuno dei quali un offerente può presentare la propria proposta. Il Lotto 1, del valore di 45,5 milioni di euro, è focalizzato sul mercato interno e copre la promozione digitale in dodici regioni strategiche del Centro-Nord: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Il Lotto 2, del valore di 49,7 milioni, riguarda invece l'espansione del marchio calabrese all'estero. Le campagne copriranno una vastissima rete di Paesi, inclusi i principali hub turistici europei come Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, oltre a mercati emergenti dell'Est Europa e dell'area balcanica.

Chi intende partecipare al bando avrà tempo fino al 4 novembre 2026 alle ore 12:00 per inviare le proprie offerte in modalità esclusivamente telematica. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti supplementari dovranno invece pervenire entro il 26 ottobre 2026. La gestione della gara avverrà interamente tramite la piattaforma ufficiale della Regione Calabria (sisgap.regione.calabria.it).

Il nuovo maxi-bando arriva a distanza di pochi anni da una precedente gara della Regione Calabria per la promozione turistica, dal valore complessivo di 47 milioni di euro. La procedura aveva suscitato discussioni e polemiche, in particolare per i criteri di gara e per gli esiti della valutazione: la compagnia aerea Ryanair risultò prima classificata in tutti e quattro i lotti, davanti ad altri operatori del settore, e si aggiudicò così l'appalto. Sull'esito della gara era intervenuta anche UNA – Aziende della Comunicazione Unite, che aveva sollevato perplessità sulla scelta e sulla coerenza tra le competenze richieste per un'attività di promozione turistica e il profilo dell'operatore risultato in testa alla graduatoria. Una vicenda che, alla luce del nuovo appalto da oltre 95 milioni di euro, torna inevitabilmente sullo sfondo.