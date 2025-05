Publicis Groupe acquisisce Captiv8 e si rafforza ulteriormente nell'influencer marketing

Publicis Groupe continua la sua corsa verso l’integrazione tra media, dati e tecnologia. Il Gruppo ha infatti annunciato di aver acquisito Captiv8, una delle piattaforme di influencer marketing più avanzate e diffuse al mondo, con una rete di oltre 15 milioni di creator attivi in 120 Paesi.

L’operazione non è solo una mossa di espansione: è la costruzione di un nuovo ecosistema. Captiv8 entrerà a far parte di Publicis Connected Media e verrà integrata con Influential, altra realtà già nel portafoglio del Gruppo (leggi qui). Insieme, le due piattaforme daranno vita a un’offerta supportata dalla tecnologia di Epsilon, il cuore data-driven di Publicis.

Strategia, dati e creator in un’unica piattaforma

Captiv8 è nota per la sua capacità di connettere i brand con una community vastissima e diversificata di creator – dal nano all’influencer con oltre un milione di follower – e per le sue soluzioni tecnologiche che combinano AI, social listening, storefronts e social commerce.

Attraverso questa acquisizione, Publicis punta a offrire ai propri clienti una piattaforma completa: dalla selezione dei talent, alla gestione delle campagne, fino alla misurazione in tempo reale dell’impatto sul business.

“Con Captiv8 costruiamo la piattaforma di influencer marketing più potente al mondo”, ha dichiarato Arthur Sadoun, CEO di Publicis Groupe. “Un’unica soluzione per pianificare, attivare e misurare strategie con i creator, in modo sicuro, trasparente e integrato nei canali media e di commerce.”

Una visione condivisa per il futuro dell’influencer marketing

L’ingresso di Captiv8 in Publicis Groupe è anche il segno di una visione comune. “Abbiamo creato Captiv8 per unificare la frammentata economia dei creator e trasformare l’influenza in un motore di commerce con ROI misurabile”, ha spiegato Krishna Subramanian, co-fondatore e CEO della piattaforma. “Con Publicis condividiamo l’idea di un futuro connesso, orientato ai dati e agli impatti reali.”

Anche Ryan Detert, CEO di Influential, ha sottolineato il valore dell’integrazione: “Siamo due leader di settore che uniscono le forze per offrire ai clienti innovazione e risultati concreti. Insieme, possiamo ridefinire il marketing con i creator su scala globale.”

Con questa operazione, Publicis rafforza la sua posizione come "Category of One", la strategia che punta a distinguere il Gruppo sul mercato grazie alla perfetta integrazione tra media, dati e tecnologia proprietaria. Dopo acquisizioni come Epsilon e Profitero, l’arrivo di Captiv8 rappresenta un ulteriore passo verso una proposta di valore messa a punto per aiutare i brand a crescere in un contesto sempre più guidato dai contenuti e dall’influenza autentica.