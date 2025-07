PromoTurismoFVG sceglie Emporio Adv per progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione

Dopo aver scelto I Mille e Aigo per il servizio di redazione del piano strategico triennale del turismo regionale, PromoTurismoFVG, l’ente che cura lo sviluppo strategico e la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, ha ora chiuso il bando di gara con oggetto i servizi di ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione.

A vincere l’incarico, come si legge sul decreto di aggiudicazione, è stata l’agenzia Emporio Adv. Il bando di gara ha un valore stimato al netto dell'Iva di 1.300.000 euro, per la durata di 36 mesi a partire dal 1 luglio 2025. Sono state 10 le offerte o domande di partecipazione ricevute da PromoTurismoFVG.

PromoTurismoFVG vuole promuovere la destinazione Friuli Venezia Giulia in tutte le sue principali offerte turistiche, tra cui cultura, mare, montagna, ciclismo, attività outdoor/active, enogastronomia, borghi, MICE, wedding, team building, golf e le relative destinazioni.

Emporio Adv sarà responsabile delle attività through the line indicate di seguito e potrà essere incaricata dello sviluppo di nuovi format per campagne pubblicitarie o di linee creative. Nel dettaglio, la società si dovrà occupare delle campagne pubblicitarie su stampa, tv, radio, socia, digital e Out of Home, del logo e dell'immagine coordinata oltre che della comunicazione B2C (brochure, guide, mappe turistiche e altro materiale promozionale), allestimenti fieristici e produzione video e foto.